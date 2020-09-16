Под Екатеринбургом продают ТЦ с пивоварней. Фото: объявление.

Под Екатеринбургом продаётся торговый центр с прилегающим оборудованным парком. Стоимость готового бизнеса составляет 50 миллионов рублей.

Речь идёт об объекте, расположенном на ул. Ленина, 35 в посёлке Бобровском Сысертского городского округа. Как говорится в объявлении, ТЦ площадью 1470 "квадратов" был введён в эксплуатацию в 2017 году.

По словам продавца, на сегодняшний день все торговые площади полностью сданы в аренду. Там есть продуктовый магазин, магазин одежды и обуви, аптечный пункт, кафе, салон красоты и парикмахерская.

Кроме того, в составе торгового центра - пивоварня полного цикла производства и магазин для продажи пива (с отдельным входом). При этом можно производить и продавать алкогольную продукцию самим или сдать оборудование в аренду.

Фото: объявление

На прилегающем земельном участке также находятся парковка на 32 места и оборудованный парк, где можно проводить мероприятия.

Фото: объявление

Добавим, как стало известно ранее, в столице Урала выставили на продажу торговый центр "Свердловск", расположенный вблизи железнодорожного вокзала. Стоимость объекта составляет 349 миллионов 8 тысяч 346 рублей. Подробнее о предложении читайте здесь.

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