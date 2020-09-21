Регионам предложат новые условия реновации жилфонда

Как уже писала «Облгазета», доля стареющего жилфонда Екатеринбурга сегодня оценивается почти в 30 процентов, и многие такие здания находятся в центральных районах города Фото: Александр Зайцев

Группа членов Совета Федерации в минувшую пятницу внесла на рассмотрение в Госдуму проект поправок к Градостроительному, Земельному и Жилищному кодексам РФ. Проектом закона, который в СМИ уже окрестили новым законом о реновации, предлагается дать местным властям полномочия по составлению адресных программ по реконструкции и сносу многоквартирных домов.

В документе обозначены основные условия для включения домов в такие программы – для принятия решения потребуется одобрение двух третей собственников или нанимателей квартир в указанном доме. Добиться исключения дома из такой программы проще: для этого необходимо решение трети жильцов. В случае включения дома в такую программу переселенцам должно быть предложено равнозначное по количеству комнат и площади жильё в своём населённом пункте либо сопоставимая денежная компенсация.

Предполагается, что в случае принятия этого закона дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. При этом органам власти, которые займутся составлением адресных программ, предлагается привлекать к строительству инвесторов. В аукционах смогут участвовать компании, чей минимальный опыт строительства многоквартирных домов превышает три года. Таким образом, речи о проведении реновации по опыту Москвы, где программа выстраивалась на основе бюджетного финансирования, не идёт.

Напомним, за последние два года в Госдуму несколько раз вносились законопроекты о реновации жилфонда в регионах, но ни один из них так и не был принят. А последние громкие заявления о необходимости тиражирования практики реновации в регионе звучали ещё в феврале – до введения коронавирусных ограничений. Тогда назначенный вице-премьером Правительства РФ Марат Хуснуллин отмечал, что «это сложный проект», который «мы можем начать отрабатывать на крупных городах». А в Екатеринбурге к теме реновации стали обращаться, когда власти города занялись актуализацией Генплана. Как отметил замглавы города по строительству Алексей Бирюлин, в мэрии приняли решение сосредоточить усилия на реновации существующей застройки, поскольку расползание города вширь потребует больших финансовых затрат. А за реновацию центральных районов города ратуют отдельные крупные застройщики, в том числе Атомстройкомплекс.

Ожидается, что профильный комитет Госдумы рассмотрит новый законопроект о реновации в октябре.

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