Вырастут ли цены на жильё в Екатеринбурге?

Льготная ипотека заставила уральцев присмотреться к новостройкам. Фото: Галина Соловьёва

Федеральные СМИ активно обсуждают, что льготная ипотека под 6,5 процента вызвала рост цен на новостройки в городах-миллионерах, который будет продолжаться до конца года. Ждут ли серьёзные потрясения местный рынок недвижимости?

Любопытно, что в Свердловской области ипотечные займы с госучастием не стали массовыми. По данным ДОМ.РФ, за время действия программы было выдано 6 730 займов – это чуть более четверти от общего числа договоров ипотеки. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы уменьшить объём предложения на рынке: в большинстве жилых комплексов в продаже остаются либо дорогие объекты, либо не особо ликвидные (квартиры с маленькой площадью, на первых и последних этажах и другие). Тем более, что во втором квартале 2020 года «индекс кранов», показывающий строительную активность, снизился на 13 процентов – сейчас их 120.

Сокращение вариантов для покупки подстегнуло стоимость нового жилья. Как рассказал «Областной газете» начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков, рост цен в этом году составил около семи процентов. Это означает, что число вариантов для покупки в новых домах будет продолжать уменьшаться. Что касается вторичного рынка, то здесь изменения не такие кардинальные: цены в последние месяцы росли медленно и верно. За год динамика составила 1,8 процента.

– Сейчас можно говорить, что рынок жилья устойчив. Первичному рынку помогла льготная ипотека, вторичный по сравнению с ним показывает худшую динамику и по количеству сделок, и по ценам, – считает Михаил Хорьков. – Но сильных колебаний мы пока не ждём, слишком высокие цены быстро охладят спрос. Любые субсидированные ставки в этих условиях не будут эффективны.

К слову, вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин уже сообщил, что решение о продлении или приостановке программы федеральные власти будут принимать после 1 ноября.

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