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Экономика / Недвижимость
4 октября 2020, 15:25

Правительство РФ изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков

Обманутые дольщики

Свердловские депутаты планируют законодательно усилить защиту обманутых дольщиков. Фото: Павел Ворожцов

Российское Правительство изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, внесённые изменения помогут защитить права граждан, купивших квартиру с отделкой, а также урегулировать конфликты при изменении площади жилья.

Согласно пояснительной записке к документу, при банкротстве застройщика Фонд защиты прав дольщиков гарантирует гражданам завершение строительства жилья и получение квартиры или возврат вложенных денег. Расходы фонда на эти цели финансируются из федерального бюджета, а правила предоставления субсидий регулирует Правительство.

При этом, в обновлённой версии правил уточняется, что с помощью господдержки Фонд сможет не только завершать строительство жилья, но и полностью исполнять обязательства застройщика по договору, заключённому с дольщиком.

В частности, за счёт субсидий от государства Фонд сможет исполнить работы по отделке квартиры. Также с помощью федерального финансирования организация сможет урегулировать разногласия, возникающие, если после ввода дома в эксплуатацию возникло расхождение в площади квартиры.

Кроме того, субсидии будут направляться на возмещение расходов Фонда в связи с проведением процедуры банкротства проблемных застройщиков, уплату процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам, оплату услуг банка-агента, который выплачивает возмещения гражданам. 

Ожидается также, что изменения помогут реализовать ряд новых положений федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», которые вступили в силу в июле 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что свердловские депутаты планируют законодательно усилить защиту обманутых дольщиков. Этот вопрос внесён в повестку сорок восьмого заседания Законодательного собрания Свердловской области запланированного на 13 октября.

По словам председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной, в настоящее время готовятся изменения в ст. 4 областного закона «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах». Предполагается, что срок формирования реестра свердловчан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков и нуждающихся в поддержке, продлят до 1 января 2022 года. Ранее завершить формирование этого реестра планировалось на год раньше.

Областная газета Свердловской области

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