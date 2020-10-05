Жители Новой Ляли и Лобвы переедут в новые дома

Всего в Новолялинском ГО в этом году новоселье отметят 190 жителей. Фото: Павел Ворожцов

В Новолялинском городском округе готовят к сдаче два новых многоквартирных дома. Они построены для переселенцев из ветхого, аварийного жилья. Новоселье жители отметят в канун новогодних праздников.

Как сообщили в администрации округа, один дом построен в посёлке Лобва – в нём 51 квартира. Строительство началось ещё в прошлом году. Сейчас объект полностью готов, включая чистовую отделку жилых помещений. Завершается благоустройство придомовой территории.

Второй дом возведён в Новой Ляле – на 40 квартир. По графику его сдача планировалась в феврале 2021 года, но состоится нынче – подрядчики справились досрочно.

– Мы приобретали жилые помещения путём инвестирования в строительство домов, – сообщил глава Новолялинского ГО Сергей Бондаренко. - Все квартиры – разного метража. Расходы составили более 150 млн рублей, финансовую поддержку оказало правительство региона. В новое жильё до конца года заедут 87 семей.

Также в этом году мэрия муниципалитета приобрела несколько квартир для граждан, имеющих различные заболевания и инвалидность. По закону они имеют право на жилые помещения по договору социального найма вне очереди. Затраты на жильё составили почти 6 млн рублей.

– В последнее время получается сдавать новые многоквартирные дома практически ежегодно, и здесь, конечно, большую роль играет поддержка областных властей. Для жителей это всегда радостное событие, ведь многие из них ждали новоселья несколько лет. Уже есть планы по строительству дома для «ветховиков» на 2021 год. Вдобавок, мы рассчитываем начать строительство ещё одного дома – для детей-сирот, сдача его намечена на 2022 год, в нём будет 30 квартир.