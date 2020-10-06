В Берёзовском за 69 миллионов продают дом под пансионат или гостиницу

В Берёзовском выставили на продажу коттедж, который можно оборудовать под пансионат, гостиницу или базу отдыха. Стоимость объекта, расположенного по адресу Маршала Жукова, 1а, оценивается в 69 миллионов рублей.
По данным объявления, предлагается дом из кирпича и банный комплекс с большим бассейном, русской баней, билльярдным залом, а также комнатой отдыха. Уточняется, что в коттедже общей площадью 500 кв. метра есть зал для занятий спортом и детская игровая комната.
Известно и то, что общая площадь земельного участка составляет 52 сотки. На 19 сотках расположены: зона отдыха с беседкой, пруд и огород. Также есть парковая зона с сосновым лесом (33 сотки) и отдельным заездом с ул. Шиловская.
"Этот комплекс прекрасно подойдет под пансионат, гостиницу, базу отдыха", – заверяет продавец.
Ранее "Областная газета" сообщала, что в Екатеринбурге за 115 миллионов рублей продаётся четырёхэтажное здание, оборудованное под гостиницу. В помещении расположены: 46 номеров, банный комплекс, бассейн, винный погреб и ресторан. Помимо этого оборудованы мансарда и подвал. Наземная парковка рассчитана на 40 машиномест.
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