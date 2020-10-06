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Экономика / Недвижимость
6 октября 2020, 17:31

В Берёзовском за 69 миллионов продают дом под пансионат или гостиницу

дом под гостиницу

В Берёзовском за 69 миллионов продают дом под пансионат или гостиницу. Фото: объявление.

В Берёзовском выставили на продажу коттедж, который можно оборудовать под пансионат, гостиницу или базу отдыха. Стоимость объекта, расположенного по адресу Маршала Жукова, 1а, оценивается в 69 миллионов рублей.

По данным объявления, предлагается дом из кирпича и банный комплекс с большим бассейном, русской баней, билльярдным залом, а также комнатой отдыха. Уточняется, что в коттедже общей площадью 500 кв. метра есть зал для занятий спортом и детская игровая комната. 

Фото: объявление

Известно и то, что общая площадь земельного участка составляет 52 сотки. На 19 сотках расположены: зона отдыха с беседкой, пруд и огород. Также есть парковая зона с сосновым лесом (33 сотки) и отдельным заездом с ул. Шиловская.

Фото: объявление

"Этот комплекс прекрасно подойдет под пансионат, гостиницу, базу отдыха", – заверяет продавец.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Екатеринбурге за 115 миллионов рублей продаётся четырёхэтажное здание, оборудованное под гостиницу. В помещении расположены: 46 номеров, банный комплекс, бассейн, винный погреб и ресторан. Помимо этого оборудованы мансарда и подвал. Наземная парковка рассчитана на 40 машиномест.

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Областная газета Свердловской области

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