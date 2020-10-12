В Берёзовском за 49 миллионов продают санаторий

В Берёзовском за 49 миллионов продают санаторий. Фото: объявление.

В Берёзовском выставили на продажу санаторий, расположенный по адресу ул. Чапаева, 40. Стоимость объекта составляет 49 миллионов рублей.

За эту стоимость предлагается приобрести имущественный комплекс. В него входит: два земельных участка общей площадью 9 826 и 4 284 кв. метра соответственно, нежилое четырёхэтажное здание (3 148,4 "квадрата"), а также кафе и три бани.

"Профилакторий действующий, на сегодняшний день площади сданы в аренду, работают секции, тренажёрные залы, оказываются медицинские услуги", – говорится в объявлении.

Ранее стало известно, что в Берёзовском выставили на продажу коттедж, который можно оборудовать под пансионат, гостиницу или базу отдыха. Стоимость объекта, расположенного по адресу Маршала Жукова, 1а, оценивается в 69 миллионов рублей.

Как сообщала "Областная газета", власти Свердловской области снизили цену санатория "Курьи" до 128 млн 470 тыс. рублей. Изначально его планировали продать за 162 млн 283 тыс. рублей.

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