В Верхней Синячихе построят дом за 110 млн рублей

Новый дом в Верхней Синячихе должны построить за год. Фото: Галина Соловьёва.

Новый жилой дом на 45 квартир начинают строить в посёлке Верхняя Синячиха (Алапаевский район). В него переедут жители из ветхого, аварийного жилья. Расходы на строительство составляют 110 млн рублей, подрядчик – компания «Уралстрой».

В новом доме будут 4 однокомнатные, 21 двухкомнатная и 20 трёхкомнатных квартир. Сдать готовое жильё подрядная организация обязана до конца ноября 2021 года. Гарантия на дом – пять лет с момента ввода в эксплуатацию.

- Строительные работы стартуют с 19 октября, – рассказал глава Алапаевского МО Константин Деев. – Жители в курсе, воспринимают событие с радостью. Очередь граждан, проживающих много лет в ветхом, аварийном жилье и нуждающихся в переезде, у нас, конечно, есть. Такая ситуация – в большинстве областных территорий. В прошлом году нам удалось сдать новый дом для «ветховиков». Сейчас приступаем к следующему.

Судя по техзаданию, дом будет блочным, с пластиковыми окнами, утеплённой кровлей и квартирами с чистовой отделкой (включая напольное покрытие, межкомнатные двери, подвесные крюки для люстр и пр.). Во всех квартирах обязательно наличие санузла – с ванной, унитазом и раковиной. Подрядчик также обязан подвести к дому все инженерные сети и благоустроить придомовую территорию – уложить асфальт, установить скамейки и урны и даже детскую игровую площадку.

Средства на возведение дома выделены из трёх источников: регионального фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов.

Кстати Новый жилой дом для переселенцев из ветхого, аварийного жилья построят в Красноуфимске – в нём будет 16 квартир. Стоимость работ – 32,2 млн рублей. Срок сдачи дома – третий квартал 2021 года. В Нижнем Тагиле также приступают к строительству дома для «ветховиков» на 25 квартир. Стоимость работ – 41 млн рублей, срок сдачи – ноябрь 2021 года. В новые квартиры из аварийного жилфонда в ближайший год переедут жители Талицы, Шали и других муниципалитетов.