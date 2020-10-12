«Точечной застройке» быть? Правила землепользования и застройки Екатеринбурга вернули на доработку

"Точечная застройка" вызывает недовольства у многих екатеринбуржцев. Фото: Алексей Кунилов

На прошлой неделе комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы Екатеринбурга отклонила новую редакцию правил землепользования и застройки (ПЗЗ), которые касаются «точечной застройки». Ситуация приобрела резонанс в СМИ после того, как Гильдия строителей Урала в ответ на решение депутатов заявила, что выходит из всех совещательных органов, созданных совместно с мэрией.

Поправки в ПЗЗ были разработаны администрацией Екатеринбурга. Они поступили в гордуму после того, как были одобрены участниками общественного обсуждения. Основные изменения предполагают увеличение коэффициента строительного использования территорий (в отдельных случаях это позволит увеличить площади строительства на 25 процентов). Кроме того, предлагается отменить требование по согласованию внешнего облика зданий с городскими властями.

И если по второму пункту вопросов у депутатов практически не возникло (ранее норма о необходимости согласования облика зданий с властями Екатеринбурга была оспорена компанией Prinzip в Свердловском областном суде), то пункты о «точечной застройке» подверглись критике. В частности, депутаты высказывали опасения, что из-за увеличения плотности застройки вырастет число жителей микрорайонов, во многих из которых уже сейчас не хватает мест в садиках и школах.

На решение депутатов оперативно отреагировала Гильдия строителей Урала – одна из пяти работающих в Свердловской области саморегулируемых организаций в сфере строительства (в частности, её членами являются «ЛСР-Недвижимость Урал» и «Брусника»). Президент гильдии Вячеслав Трапезников заявил, что причиной отказа от принятия документов стала «неверная гипотеза о пропорциональной связи между объёмом строительства и дефицитом мест в детских учреждениях». Позже гильдия выступила с заявлением, что в течение последних двух лет в Екатеринбурге ухудшаются условия предпринимательской деятельности в строительной сфере, и что объединение отзывает своих представителей из коллегиальных совещательных органов, созданных совместно с администрацией Екатеринбурга. В частности – из градсовета.

Реакцию гильдии прокомментировали в администрации Екатеринбурга, где сообщили, что не выходят из диалога со всеми представителями строительной отрасли, и в первую очередь будут руководствоваться комфортом и интересами граждан. А также подчеркнули, что гильдия – не единственная организация в сфере строительства.

Между тем, как сообщил «Облгазете» председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы Екатеринбурга Александр Колесников, депутаты ещё вернутся к рассмотрению документа.

– Мы дали предложения администрации по доработке данного проекта, – рассказал он. – Прежде всего, необходимо разбить его на несколько частей. То, что касается согласования фасадов – есть решения судов и представление прокуратуры, и мы обязаны их выполнить. То, что касается «точечной застройки» – у нас было предложение предусмотреть дифференцированный подход. У нас есть межведомственная комиссия по правилам землепользования и застройки, которая может каждый раз в индивидуальном порядке рассматривать вопрос о том, разрешить ли увеличение коэффициента застройки. В зависимости от наличия социальной инфраструктуры и загруженности дорожной сети.