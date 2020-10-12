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Экономика / Недвижимость
12 октября 2020, 17:48

Создатели проекта "Живые дома Урала" создали онлайн-маршрут по Втузгородку

Генеральский дом на Ленина, 60, построенный военнопленными. Фото: предоставлено Уральским объединением строителей

Генеральский дом на Ленина, 60, построенный военнопленными. Фото: предоставлено Уральским объединением строителей

В сети появился новый маршрут проекта "Живые дома Урала". На портале izi.travel можно прогуляться по 17 объектам маршрута и подробнее узнать о создании района. Созданием некоммерческого проекта занимаются Уральское объединение строителей и музей истории Екатеринбурга. 

В маршрут вошла информация о строителях объектов, а также технологиях, которые применялись при их возведении. 

- Один из строителей, участник возведения объектов во Втузгородке в 60-е, рассказал нам, что партия требовала строить резво, дешево, но качественно, чтобы быстро перевести людей из бараков в нормальные постройки. Для этого, например, строители придумали совмещенный график, который предусматривает одновременное производство каменно-кладочных и штукатурных работ. В итоге, 42-квартирный дом строили меньше, чем за три месяца, - рассказал заместитель директора по связям с общественностью «Уральского объединения строителей» Денис Снетков. 

Встречается в онлайн-экскурсии и совсем неординарная информация. Например - о том, что при строительстве зданий во Втузгородке Екатеринбурга использовали ячеистый бетон, для изготовления которого применяли…свежую кровь животных.

Напомним, ранее создатели маршрута презентовали экскурсию по Пионерскому поселку Екатеринбурга

Областная газета Свердловской области

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