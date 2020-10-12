Правительство РФ выделило более миллиарда рублей на жильё для ветеранов

Правительство РФ выделило более миллиарда рублей на жильё для ветеранов. Фото: Алексей Кунилов.

Правительство России направило более одного миллиарда рублей на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны достойным жильём. Деньги поступят в 65 регионов.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Известно, что больше всего получат Санкт-Петербург (134,8 млн рублей), Ростовская область (103 млн рублей) и Республика Башкортостан (100,1 млн рублей). В списке также значится Свердловская область. Региону выделят 7,8 млн рублей.

Благодаря допфинансированию планируется обеспечить жильём 607 ветеранов. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований будет осуществлять Минстрой России. Отчёт необходимо предоставить до 1 февраля 2021 года.

Фото: документ

Напомним, в апреле Правительство выделило свыше 350 млн рублей. На эти деньги удалось обеспечить жильём более 200 человек.

Ранее "Областная газета" сообщала, что до конца 2020 года на Среднем Урале планируется улучшить жилищные условия 117 ветеранов боевых действий. Часть из них уже реализовали своё законное право – получили квартиры или единовременные денежные выплаты. Подробнее об этом читайте здесь.