Опубликован приказ МУГИСО с результатами оценки кадастровой стоимости земельных участков

В 2022 году собственники земельных участков получат уведомления о размере актуального налога. Фото: Алексей Кунилов.

На официальном интернет-портале правовой информации региона опубликован приказ МУГИСО "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области". Свердловчане могут узнать кадастровую стоимость участков по кадастровым номерам.

Ознакомиться с приказом и выяснить стоимость своей земли можно здесь. Документ занимает 25,2 тысячи печатного текста. Кадастровая стоимость участков в Свердловской области варьируются от нескольких десятков рублей до нескольких сотен миллионов в зависимости от их размеров и качественных характеристик.

Ранее "Облгазета" писала, что областное министерство по управлению государственным имуществом определило кадастровую стоимость свыше 1,3 млн участков земли на Среднем Урале. Результаты утверждены и.о. министра Сергеем Зыряновым. Теперь сведения по кадастровой стоимости каждого участка будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости, и исходя из него фискальное ведомство будет начислять земельный налог начиная с 1 января 2021 года.

В 2022 году собственники земельных участков получат уведомления о размере актуального налога. Оплатить его нужно будет до конца года. Юридические лица, владеющие землёй, должны будут внести авансовые платежи из расчёта новой стоимости уже в 2021 году.