Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку. Срок действия данной программы завершается 1 ноября.

В ходе совещания с членами Правительства РФ глава государства предложил продлить срок действия льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года.

"С учётом того, что ситуация у нас складывается, в общем-то, непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям ещё тяжеловато <...> Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года", – передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что программа льготной ипотеки стала одной из самых успешных антикризисных мер. По его словам, было выдано свыше 220 тысяч кредитов на 630 млрд рублей.

"В целом сейчас на программу приходится более 90% всех кредитов на новостройки. Мы видим её востребованность, то, что она необходима семьям", – подчеркнул он.

Напомним, запустить льготную ипотечную программу со ставкой в 6,5% Владимир Путин поручил в середине апреля. В июньском обращении к гражданам Президент РФ предложил расширить программу льготной ипотеки.

Спустя несколько дней Правительство РФ опубликовало постановление об увеличении максимального размера льготной ипотеки. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей была увеличена с 8 млн до 12 млн рублей, для жителей других регионов – с 3 млн до 6 млн рублей.

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