«В какой-то момент шарик может не выдержать и лопнуть»: чем опасны льготная ипотека и высокие темпы возведения жилья

Фото: Галина Соловьёва

Во время пандемии коронавируса строительная отрасль оказалась в числе отраслей, получивших серьёзную поддержку от федерального центра. Это и субсидирование ставок по ипотеке, и докапитализация Фонда защиты прав дольщиков, и субсидирование процентов по кредитам для застройщиков, сохранивших занятость сотрудникам. Во время своих совещаний по поддержке экономики в связи с коронавирусом президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что «стройка должна стать одним из локомотивов, которые будут поднимать экономику». Насколько справедлив этот тезис и что сегодня может реально поддержать строительные компании, «Облгазета» поговорила с директором института строительства и архитектуры УрФУ Алексеем КРУПКИНЫМ.

– Действительно, строительная отрасль – это одна из тех отраслей, которые тянут за собой все остальные, – объясняет Алексей Владимирович. – Успешное функционирование стройкомплекса, выполнение темпов и планов позволяет обеспечить загруженность от 20 до 30 различных сфер экономики – это всевозможные заводы, фабрики, логистические компании. Если бы остановили стройки – пришлось бы останавливать множество производств, которые запустить в силу их специфики было бы крайне сложно. Это могло коснуться производителей стройматериалов, кабельной и сантехнической продукции, тех, кто её доставляет, тех, кто проводит инженерные коммуникации. Да и если произойдёт остановка строительного производства, кому будут нужны студенты, которых готовят во многих строительных вузах страны, в том числе в нашем институте?

– Нацпроекты, которые сейчас в связи с пандемией корректирует правительство, предполагают довольно высокие темпы строительства. Застройщиков по-прежнему ориентируют, что в ближайшие несколько лет объёмы возведения жилья в стране должны достигнуть 120 млн квадратных метров в год, в Свердловской области – 3,5 млн «квадратов». Насколько целесообразны и выполнимы эти показатели? В сложившихся условиях вряд ли многие смогут себе позволить покупку квартиры.

– Доходы населения действительно снижаются – я это ощущаю и по своей семье. Но, что касается тезиса о том, что упала покупательская способность – я бы так не сказал. Правительство сделало серьёзные шаги в части ипотечного кредитования. И количество выданных за последние месяцы ипотечных кредитов в разы больше по количеству и объёму денежных средств, чем в спокойные времена несколько лет назад. На рынке сейчас происходит серьёзное движение, растут цены на новостройки и на вторичном рынке жилья. Поэтому, с одной стороны, – всё нормально, строить и выполнять планы надо. Условия для этого созданы.

С другой стороны, могу озвучить своё личное мнение. Нынешняя ситуация напоминает надувание ипотечного пузыря. И как показывает история, в какой-то момент шарик может не выдержать и лопнуть. Вспомните ипотечный кризис в Америке в 2008 году, который привёл к росту курса доллара. Учитывая, что весь мир завязан на доллар, экономику Америки начали спасать другие страны – в итоге весь мир 4 года пытался выбраться из кризиса. Боюсь, что в погоне за большими цифрами через два-три года мы придём к тому, то возникнет куча должников со стороны населения, банки не смогут поддерживать собственную финансовую стабильность, и у нас появятся строительные компании-банкроты, которые будут вынуждены останавливать строительство на объектах.

– Хватает ли в отрасли кадров для реализации всех этих планов? Недавно hh.ru заявило, что в сентябре в Екатеринбурге количество вакансий в сфере «Строительство, недвижимость» выросло почти в полтора раза по сравнению с сентябрём 2019 года. При этом на инженерные кадры приходится только треть вакансий.

– Действительно, отрасль испытывает определённые сложности. В связи с тем что границы из-за пандемии закрыты, а основной состав рабочих на стройках – это трудовые мигранты из среднеазиатских республик. Люди успели выехать из России до закрытия границ и не смогли вернуться обратно. А у нас, к сожалению, своих рабочих кадров – штукатуров, маляров, плотников – недостаточно. Потому что полностью убита система среднего специального профессионального образования. Застройщикам нужно думать, как решать эту проблему.

– Сейчас активно обсуждается очередной законопроект о реновации в регионах, внесённый в Госдуму некоторое время назад. Поможет ли реновация поддержать отрасль?

– Я бы не стал говорить о реновации как о мере поддержки. Формат, в котором её реализовали в Москве (в значительной степени – на бюджетные средства. – Прим. ред.), будет непосильным для других регионов, учитывая наполняемость их бюджетов. Если говорить о моём отношении к законопроекту – да, какой-то общий федеральный закон для всех нужен. Но в каждом регионе он должен быть адаптирован под специцифику этого региона. Например, в Кургане, где небольшая финансовая обеспеченность региона, нужно создавать хорошие условия для застройщика, чтобы ему было выгодно заходить на объекты.

Есть два варианта реновации. Первый – полная зачистка территорий и строительство новых домов. Второй – полный капремонт зданий, проводимый с выселением людей, а не так, как это сейчас происходит в рамках программы капремонта. Мне ближе второй вариант – он позволяет сохранить историю и культуру города. Спросите, какой интерес застройщикам вкладываться в такие проекты? Взамен они должны получать преференции в части получения других участков для строительства других объектов. Для жителей реконструируемых домов также должны быть созданы адекватные условия.

– В каких мерах поддержки сегодня реально нуждается отрасль?

– Моё личное мнение – думаю, с учётом пандемии, стоит больше вливаний делать не в ипотеку, а в денежные запасы и финансирование конкретных отраслей экономики. Нужно больше вкладываться в капремонт и приведение жилфонда к нормальному состоянию. Определённо есть необходимость в упрощении ряда административных процедур и возможности получения кредитов самими строительными компаниями. И, как мне кажется, стоит пересмотреть систему эскроу-счетов: сейчас, с одной стороны, мы защищаем дольщиков, с другой – не защищаем застройщиков.

Досье "ОГ" Фото: Из личного архива Алексей Крупкин возглавляет Институт строительства и архитектуры УрФУ с 2017 года. Ранее работал – в минстрое области в должности заместителя (2007-2009гг.) и первого заместителя министра (2015-2016 гг.) и в строительном бизнесе

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