К концу года из ветхого жилья переедут сотни свердловчан

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К концу года количество свердловчан, которые получили новые квартиры в рамках действующей программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, составит почти 4 тысячи человек. Об этом заявил замгубернатора Сергей Швиндт на совещании у полпреда Президента в УрФО Николая Цуканова, посвящённом реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

– К настоящему моменту по программе расселено 2 250 человек из непригодного жилфонда площадью более 44 тысяч квадратных метров. При этом 560 человек мы переселили за счёт средств только областного бюджета, – добавил Сергей Швиндт . – Область уже заключила с Фондом содействия реформированию ЖКХ соглашение на период до 2021 года, мы получили финансирование. Благодаря этому общее количество переселённых граждан существенно вырастет.

Напомним, сейчас регионы занимаются переселением граждан, чьи дома были признаны ветхими и аварийными до 1 января 2017 года. В Свердловской области к таковым относится 310 тысяч квадратных метров жилфонда, где проживает более 18,4 тысячи человек. Им планировали предоставить жильё в специально построенных домах или специально приобретённых квартирах до конца 2025 года.

Сергей Швиндт отметил, что наш регион уже перевыполнил план переселения граждан на 2019 и 2020 годы. Однако, как стало известно на заседании, Свердловская область не попала в число субъектов РФ, которые успевают выполнить программу досрочно. А значит, пока не может рассчитывать на досрочное финансирование из федерального бюджета на переселение граждан, чьи дома были признаны аварийными после 2017 года. Возможность такой поддержки регионов сейчас обсуждается, заявил на совещании министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.