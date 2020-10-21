На форуме 100+ обсудили, как дальше развивать стройотрасль

Евгений Куйвашев показал Владимиру Якушеву (на снимке – в тёмной маске рядом с губернатором), как будет выглядеть деревня Универсиады, которую планируют возвести недалеко от МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где проходит форум. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге прошли основные мероприятия форума 100+ TechnoBuild, который уже успел прославиться в России как площадка для обсуждения вопросов высотного и уникального строительства. В этом году организаторы расширили тему до «Осознанного строительства». Ещё в начале заседания ключевой участник форума – министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев сделал замечание модератору: «Получается, мы раньше строили неосознанно? Хотя, согласен, наглядный элемент «неосознанного строительства» – проблема обманутых дольщиков».

Тема форума была выбрана ещё задолго до пандемии. Хотя, конечно, последняя сказалась и на ситуации в отрасли, и даже на формате проведения форума (часть участников делала доклады в режиме видеоконференцсвязи, в павильонах стояли стенды со сменными масками, в залах стулья были отодвинуты друг от друга на полутораметровое расстояние, а организаторы сопровождали VIP-гостей, осматривающих экспонаты выставки, с антисептиками в руках). И в чём-то пандемия усилила существующую в отрасли тенденцию.

– К 2015 году отложенный спрос на жильё, существующий с постсоветского периода, снизился. Постоянное увеличение объёмов строительства стало нецелесообразным. И можно говорить, что с этого момента девелоперы занялись «осознанным строительством» – стали думать, каким образом перестроить свой бизнес, – высказался председатель Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

В ходе дискуссии власти и представители стройкомпаний предложили свои ориентиры для развития стройиндустрии (фактически дали свои рецепты, как сделать строительство «осознанным»). Например, представители застройщиков («КОРТРОС», «Форум-групп») заявили, что в сложившейся ситуации необходимо создавать комфортные благоустроенные пространства (а не только работать на количество). Губернатор Евгений Куйвашев – что нужно сконцентрироваться на вопросах разумного потребления ресурсов и сохранении архитектурного наследия. А мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил уделить внимание внешнему облику зданий, учитывая, что новым домам предстоит простоять ещё 70 лет.

Владимир Якушев, резюмируя, отметил, что ответственности властей и застройщиков за принимаемые решения недостаточно:

– Всё, что делается в нашей стране, делается для людей. Глава государства постоянно говорит, что обязательно нужна обратная связь. Без неё все наши управленческие решения нецелесообразны.