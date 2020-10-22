Программу льготной ипотеки в России продлят до июля 2021 года

По словам Михаила Мишустина, программа льготной ипотеки хорошо себя зарекомендовала. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время проведения заседания Правительства заявил о продлении программы льготной ипотеки. Кабмин планирует увеличить срок меры поддержки до 1 июля 2021 года.

По словам Михаила Мишустина, изначально программа вводилась до 1 ноября 2020 года, и за прошедшие месяцы она хорошо себя зарекомендовала. Как сообщал председатель правительства ранее, всего было выдано свыше 220 тысяч кредитов на 630 млрд рублей.

"Многие семьи воспользовались этой программой. Помогла она поддержать и строительную отрасль", - передаёт слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Он напомнил, что инициатива об увеличении сроков действия программы до 1 июля 2021 года была озвучена Президентом России Владимиром Путиным в ходе совещания с членами Правительства РФ 14 октября.

Отметим, что запустить льготную ипотечную программу со ставкой в 6,5% Владимир Путин поручил в середине апреля. В июньском обращении к гражданам Президент РФ предложил расширить программу льготной ипотеки.

Спустя несколько дней Правительство РФ опубликовало постановление об увеличении максимального размера льготной ипотеки. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей была увеличена с 8 до 12 млн рублей, для жителей других регионов – с 3 до 6 млн рублей.