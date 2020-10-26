К чему приведёт переСтройка?

За последние 15 лет в Екатеринбурге под жилищное строительство было выделено около 10 площадок, которые ранее занимали предприятия Фото: АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В уральской столице в ближайшие годы продолжится так называемый редевелопмент территорий, освободившихся после переноса предприятий за черту города. Тему затронули в ходе одной из сессий форума 100+ TechnoBuild, проходившего на прошлой неделе. Проблематика оказалась особенно актуальной на фоне конфликта между мэрией и стройкомпаниями, связанного с точечной застройкой, и в контексте задачи федерального руководства – несмотря на кризис, не сбавлять темпы возведения жилья в регионе.

Несколько лет на форуме 100+ разворачивались дискуссии между представителями власти, строительными компаниями и архитекторами о том, куда расти городу – вширь или ввысь. После принятия в мае 2018 года Стратегии социально-экономического развития Екатеринбурга стало понятно, что власти решили развивать город за счёт выявления и застройки неэффективно используемых территорий. Помимо частных домов и ветхого и аварийного жилья к таким площадкам, согласно тексту стратегии, отнесли территории недействующих предприятий. У застройщиков такие участки вызывают интерес из-за того, что к ним не нужно дополнительно подводить коммуникации.

Жителям известно уже около десятка подобных проектов. В числе первых на месте завода «Уралобувь» во Втузгородке начали возводить жилой район «Университетский». На площадке Шестого государственного подшипникового завода, перевезённого в Челябинскую область, построили ЖК «Бажовский». А на месте одного из цехов завода ЖБИ «Бетфор» появился ЖК «Рассветный». Но, пожалуй, самый громкий проект, воплощённый в жизнь, – это строительство ЖК «Макаровский» на месте снесённого здания мукомольного завода (многие помнят, сколько людей собралось в центре Екатеринбурга в 2014 году, чтобы стать свидетелем взрыва «здания из труб», установленного в 1940-х годах).

На Уралмаше на месте завода «Уралпластик» компания ПИК сейчас возводит несколько жилых высоток. Как заверили «ОГ», перед выходом на площадку была проведена рекультивация почвы и замещение грунта, получено положительное заключение экспертизы. Поэтому проживать в таких домах, по мнению застройщика, безопасно Фото: Галина Соловьёва

– Завод со своим опасным производством был плохим решением, целесообразность его размещения в центре города была оценена неправильно. Зато сейчас мы видим, как активно развивается эта территория. Подобным образом «второе рождение» получает площадка завода «Уралкабель», – отметил министр строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков. – Промышленность сегодня претерпевает технологический передел. Экологически опасные предприятия закрываются или выносятся на более свободные территории. Застройка бывших промплощадок – «интересное решение», которое позволяет максимально использовать социально-инженерную и транспортную инфраструктуру, сложившуюся в центральных районах города.

Но есть и другая сторона медали. Как отметил министр промышленности и науки области Сергей Пересторонин, за последние 10 лет по вышеназванным причинам в Екатеринбурге перестало работать 13 предприятий.

– Мы лишились порядка 30 тысяч рабочих мест и не восполнили это практически ни одним гектаром застройки под промышленное назначение, – отметил Сергей Пересторонин. – Сейчас мы строим жильё, но не предоставляем жителям этих микрорайонов возможность зарабатывать деньги, чтобы проживать в этих квартирах. Эту проблему необходимо как-то решать.

Комментарий Алексей Меренков, завкафедрой архитектурного проектирования УрГАХУ, кандидат архитектуры: Практика строительства жилых комплексов на территориях, ранее принадлежавших промышленным предприятиям, распространена по всему миру. Достаточно упомянуть застройку так называемого «Собачьего острова», завершенную В Лондоне к началу Олимпийских игр 2012 года, жилой комплекс «Кабельверк» в Вене на месте бывшего кабельного завода, кварталы района «Соринга» в Осло, новые жилые комплексы в Париже на территории, ранее принадлежавшей заводу Фармана. Много примеров в последние два десятилетия можно привести по Москве и Санкт-Петербургу. В Екатеринбурге освоение такого рода территории, в том числе под жилищное строительство, также является актуальной проблемой, которую необходимо решать в русле апробации и внедрения новейших тенденций в области строительства жилья. Энергоэффективность, содружество с природными формами, благодаря применению озеленённых кровель, платформ, террас, – вот что должно стать базовыми принципами, положенными в основу строительства новых жилых комплексов. Высокая степень благоустройства жилых территорий, грамотное размещение озеленённых площадок общественного назначения также должны стать приоритетными задачами при проектировании новых ЖК. Естественно, что строительство на подобного рода площадках должно начинаться с обстоятельной рекультивацией территорий, но это выполнимая задача.

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