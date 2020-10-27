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Экономика / Недвижимость
27 октября 2020, 15:39

Михаил Мишустин утвердил продление программы льготной ипотеки

Многоквартирный дом

Увеличение срока действия меры поддержки позволит выдать ещё более 600 тыс. кредитов на общую сумму 1,8 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. Увеличение срока действия меры поддержки позволит выдать ещё более 600 тыс. кредитов на общую сумму 1,8 млрд рублей.

Согласно программе, максимальная сумма ипотечного кредита на квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, а во всех других регионах России - 6 млн рублей. Уточняется, что соответствующий заём выдаётся только на покупку жилья в новостройках.

При этом первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости квартиры. Разницу между ставкой в 6,5% и рыночной возмещает государство.

Напомним, что программа льготной ипотеки была запущена в середине апреля 2020 года в разгар распространения коронавирусной инфекции. Изначально срок меры поддержки был рассчитан до 1 ноября. За это время было выдано более 230 тыс. кредитов. Активнее всего россияне брали ипотеку в сентябре - тогда новые квартиры приобрели более 60 тыс. граждан.

Публикуем документ, размещённый на сайте Правительства РФ:

Фото: сайт Правительства РФ

Областная газета Свердловской области

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