Рыночная стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбурге выросла на 1,8 тысячи рублей

На октябрь — декабрь стоимость одного «квадрата» общей площади жилого помещения установлена в размере 69 158 рублей. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге утвердили среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на IV квартал 2020 года. По сравнению с предыдущими тремя месяцами она увеличилась на 1,8 тысячи рублей.

Как следует из постановления, подписанного главой Екатеринбурга Александром Высокинским, на октябрь — декабрь стоимость одного «квадрата» общей площади жилого помещения установлена в размере 69 158 рублей.

Это самая большая цена за текущий год: в I квартале «квадрат» жилья в уральской столице стоил 66 648 рублей, во II — 66 078 рублей, в III — 67 400 рублей. Год назад стоимость квадратного метра была дешевле на 4 тысячи рублей.

Публикуем полный текст документа, размещённого на сайте администрации муниципалитета.

Фото: документ

Напомним, ранее в «Областной газете» вышел материал о том, как льготная ипотека под 6,5% повлияет на цены на новостройки в Екатеринбурге. По словам начальника аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, рост цен в этом году составил около 7%, на вторичном рынке - 1,8%.