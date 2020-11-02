Правительство РФ выделит на программу сельской ипотеки в 2021 году более 4 миллиардов

В 2020 году выдано свыше 27 тыс. льготных кредитов на строительство или покупку жилья в сельской местности. Фото: Галина Соловьёва.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провёл оперативное совещание с вице-премьерами, во время которого, в частности, обсуждалась программа сельской ипотеки до 3%. Он отметил, что в 2020 году выдано свыше 27 тыс. льготных кредитов на строительство или покупку жилья в сельской местности.

Премьер-министр напомнил, что на необходимость увеличения финансирования программы сельской ипотеки недавно указывал Президент РФ Владимир Путин.

"Меры по развитию сельской ипотеки в следующем году обсуждались на встрече с депутатами Государственной Думы. В бюджете на 2021 год на эти цели мы предусмотрели более 4 млрд рублей", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Как сообщил премьер-министр, Правительство уже подготовило постановление, которое позволит родителям использовать средства маткапитала в качестве взноса по сельской ипотеке. Он отметил, что зачастую банки отказывают использовать материнский капитал таким образом, так как это не предусмотрено правилами.

Напомним, на прошлой неделе Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 1 июля 2021 года программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Председатель Правительства заявил, что увеличение срока действия данной меры поддержки позволит выдать ещё более 600 тыс. кредитов.