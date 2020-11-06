Опубликован проект застройки пустыря на Фурманова - Белинского в Екатеринбурге

В районе Фурманова - Белинского планируется построить новую трамвайную линию и остановку. Фото: проект застройки

В столице Урала застроят пустырь на прекрёстке улиц Фурманова - Белинского, где мог появиться храм Святой Екатерины. Перед опросом площадка была исключена из списка мест под храм. Теперь стало извесно, что там планируют построить жилой комплекс, детский сад и подземную парковку.

Общая площадь проектируемой территории составит 5 га, 3,4 га из которой - территория жилой застройки. Детский сад будет рассчитан на 150 мест. Для детей заселившихся жителей места предоставят в ближайших школах - гимназии №40 по ул. Мичурина, 181, МАОУ №120 по ул.Степана Разина, 71 (при наличии профицита мест).

Отметим, что в районе Фурманова - Белинского планируется построить новую трамвайную линию и остановку. Подъезд на личном транспорте будет осуществляться с ул. Белинского и Большакова. На пустыре также появятся подземный паркинг на 763 машино-места и открытый - на 24 места.

"Перспектива демографического развития территории: численность населения - 1,767 тыс. чел. Проектом предусматривается размещение новой трамвайной линии вдоль восточной границы участка проектирования с размещением остановочного комплекса на пересечении трамвайной линии и улицы Фурманова. Вдоль береговой линии р. Исети планируется организация рекреационной зоны – открытого общественного пространства городского значения", - говорится в пояснительной записке к документам, опубликованным мэрией.

Добавим, что до 20 ноября жители Екатеринбурга смогут ознакомиться с проектом на сайте и в здании городской администрации и оставить свои предложения. Итоги общественных обсуждений станут известны в начале декабря.

Напомним, что в прошлом году пустырь на Фурманова – Белинского исключили из списка площадок для строительства храма Святой Екатерины. Росимущество отказалось отдать федеральную часть земельного участка, которая находится в бессрочном пользовании ФСБ, а муниципальная часть земельного участка оказалась слишком мала для размещения собора. В итоге в рамках опроса екатеринбуржцы выбирали из двух площадок. Выбор был сделан в пользу бывшего Уральского приборостроительного завода на ул. Горького, 17.