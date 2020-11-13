Определились победители конкурса «Строительный триумф»

В Свердловской области подвели итоги VI конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный триумф». Этот конкурс определяет лидеров на рынке недвижимости и создаёт ориентиры для покупателей.

Лучшие объекты Екатеринбурга и региона профессиональное жюри конкурса выбирает ежегодно. Главная миссия – популяризировать достижения строительной отрасли. Участвуя в конкурсе, строительные компании могут поделиться своим успешным опытом, а эксперты и жители – увидеть и оценить созданное.

В этом году на конкурс было заявлено 48 объектов жилой и коммерческой недвижимости, социальных и инфраструктурных объектов. Объявление победителей проходило в онлайн-формате. Итак, вот он – список лидеров:

Лучший жилой комплекс класса эконом: ЖК «Солнечный», Екатеринбург, ул. Чемпионов, 4.

ЖК «Солнечный», Екатеринбург, ул. Чемпионов, 4. Лучший жилой комплекс класса комфорт: ЖК «Аксиома», Екатеринбург, ул. П. Шаманова, 5/1 и 5/2.

ЖК «Аксиома», Екатеринбург, ул. П. Шаманова, 5/1 и 5/2. Лучший жилой комплекса класса бизнес: ЖК «Макаровский».

ЖК «Макаровский». Лучший жилой комплекс класса элит: клубный дом «Ривьера», Екатеринбург, ул. Горького, 36.

клубный дом «Ривьера», Екатеринбург, ул. Горького, 36. Лучший социальный объект: школа по улице Чемпионов, жилой район «Солнечный», Екатеринбург.

школа по улице Чемпионов, жилой район «Солнечный», Екатеринбург. Лучший промышленный объект: техническое перевооружение доменной печи № 6, Нижний Тагил, АО «ЕВРАЗ НТМК».

техническое перевооружение доменной печи № 6, Нижний Тагил, АО «ЕВРАЗ НТМК». Лучшее предприятие стройиндустрии: завод керамических изделий (кстати, в этом году он отмечает 60-летие).

завод керамических изделий (кстати, в этом году он отмечает 60-летие). Лучший объект благоустройства городской среды: набережная вдоль трёхсекционного жилого дома №2 по ул. Щербакова, Екатеринбург.

набережная вдоль трёхсекционного жилого дома №2 по ул. Щербакова, Екатеринбург. Лучший объект, построенный за пределами Свердловской области компаниями, зарегистрированными на территории региона: завод «Бергауф», Марусино, Новосибирская область.

завод «Бергауф», Марусино, Новосибирская область. Лучшая риелторская компания на рынке первичной недвижимости: агентство недвижимости «Добродел».

агентство недвижимости «Добродел». Специальный приз « Объект, изменивший качество городской среды»: комплекс музеев военной техники, Верхняя Пышма.

« комплекс музеев военной техники, Верхняя Пышма. Спецприз в номинации «Признание»: Владимир Крицкий, почётный строитель России, генеральный директор АО «ЛСР. Недвижимость-Урал».

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