Определились победители конкурса «Строительный триумф»

В Свердловской области подвели итоги VI конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный триумф». Этот конкурс определяет лидеров на рынке недвижимости и создаёт ориентиры для покупателей.
Лучшие объекты Екатеринбурга и региона профессиональное жюри конкурса выбирает ежегодно. Главная миссия – популяризировать достижения строительной отрасли. Участвуя в конкурсе, строительные компании могут поделиться своим успешным опытом, а эксперты и жители – увидеть и оценить созданное.
В этом году на конкурс было заявлено 48 объектов жилой и коммерческой недвижимости, социальных и инфраструктурных объектов. Объявление победителей проходило в онлайн-формате. Итак, вот он – список лидеров:
- Лучший жилой комплекс класса эконом: ЖК «Солнечный», Екатеринбург, ул. Чемпионов, 4.
- Лучший жилой комплекс класса комфорт: ЖК «Аксиома», Екатеринбург, ул. П. Шаманова, 5/1 и 5/2.
- Лучший жилой комплекса класса бизнес: ЖК «Макаровский».
- Лучший жилой комплекс класса элит: клубный дом «Ривьера», Екатеринбург, ул. Горького, 36.
- Лучший социальный объект: школа по улице Чемпионов, жилой район «Солнечный», Екатеринбург.
- Лучший промышленный объект: техническое перевооружение доменной печи № 6, Нижний Тагил, АО «ЕВРАЗ НТМК».
- Лучшее предприятие стройиндустрии: завод керамических изделий (кстати, в этом году он отмечает 60-летие).
- Лучший объект благоустройства городской среды: набережная вдоль трёхсекционного жилого дома №2 по ул. Щербакова, Екатеринбург.
- Лучший объект, построенный за пределами Свердловской области компаниями, зарегистрированными на территории региона: завод «Бергауф», Марусино, Новосибирская область.
- Лучшая риелторская компания на рынке первичной недвижимости: агентство недвижимости «Добродел».
- Специальный приз «Объект, изменивший качество городской среды»: комплекс музеев военной техники, Верхняя Пышма.
- Спецприз в номинации «Признание»: Владимир Крицкий, почётный строитель России, генеральный директор АО «ЛСР. Недвижимость-Урал».
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
- Опубликовано в №213 от 14.11.2020.