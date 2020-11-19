В Екатеринбурге хотят увеличить налог на недвижимость

В случае одобрения проекта депутатми новые ставки будут введены с 1 января 2021 года. Фото: Галина Соловьёва

Гордума Екатеринбурга рассмотрит вопрос о введении дифференцированных ставок по налогу на имущество физлиц. Налог на элитное жильё может вырасти в два раза - до 0,2%.

Речь идёт о квартирах и жилых домах с кадастровой стоимостью от 7 до 300 миллионов рублей включительно. Ставка налога для владельцев квартир, комнат и домов с кадостровой стоимостью до 7 миллионов, гаражей, машиномест, а также строений в коллективных садах (площадью до 50 кв. м), останется на уровне 0,1%.

Согласно проекту решения городской думы, ставка налога на недвижимость дороже 300 миллионов составит 2%. Для объектов незавершённого строительства - 0,3% от кадастровой стоимости, для прочих объектов - 0,5%.

В случае одобрения проекта депутатми новые ставки будут введены с 1 января 2021 года. Заплатить налог на имущество собственники должны будут до 1 декабря 2022 года.

Напомним, что в прошлом году в Екатеринбурге после долгих дискуссий было решено сохранить в 2020 году минимальную ставку налога на имущество физлиц.

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Фото: проект решения