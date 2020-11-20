Аркадий Чернецкий выступил против инициативы Минстроя запретить строительство апартаментов

Поскольку юридический статус апартаментов до сих пор не определён, при строительстве зданий с ними застройщики могут не следовать требованиям, которые предъявляются к жилью. Фото: Павел Ворожцов.

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему определения правового статуса апартаментов. На них сенатор, бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий выступил против запрета на строительство таких объектов недвижимости и заявил о необходимости признания их жилыми помещениями.

По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, формально апартаменты относятся к нежилой коммерческой недвижимости. Дефицит площадок под жилищное строительство вынуждает застройщиков переоборудовать помещения в коммерческих и бывших промышленных зданиях в жилые. Это позволяет размещать рядом офисные, жилые и торгово-развлекательные площади.

Поскольку юридический статус апартаментов до сих пор не определён, при строительстве зданий с ними застройщики могут не следовать требованиям, которые предъявляются к жилью, в частности, не обеспечивать недвижимость объектами социальной инфраструктуры. Это делает объект в среднем на 20% дешевле аналогичных квартир.

Правда, приобретение апартаментов влечёт за собой такие проблемы, как невозможность прописки, повышенные налог на имущество, коммунальные и эксплуатационные расходы, отсутствие государственных жилищных программ поддержки, гарантий предоставления ЖКУ, защиты при банкротстве застройщика, а также льготных условий кредитования и субсидий.

Как отметил Аркадий Чернецкий, в настоящее время определить правовой статус апартаментов можно лишь при переводе их в статус жилого помещения. Однако подобный перевод осуществим только в том случае, если помещение отвечает всем требованиям, предъявляемым к жилью. А такое бывает далеко не всегда.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что Минстрой планирует утвердить законодательно жилой статус уже построенных апартаментов, но в дальнейшем их строительство будет запрещено.

Аркадий Чернецкий же считает, что поставить крест на апартаментах не очень рационально. «Мы забираем у человека право выбора. <...> Каждый человек выбирает то, что ему подходит».

«Перед нами стоит задача легализации физически существующих, но не отражённых ни в жилищном, ни в градостроительном законодательстве объектов, и создания понятных «правил игры» применительно к будущему строительству», — передаёт слова сенатора пресс-служба Совета Федерации.

Член Совфеда также рассказал, что вопросом совершенствования механизмов защиты приобретателей апартаментов занимается рабочая группа при профильном комитете СФ. Она подготовила проект закона, направленный на установление правового статуса многофункциональных зданий и апартаментов.