В Екатеринбурге выкупили недостроенную гостиницу "Дели". Фото: Владимир Мартьянов.

Недостроенную гостиницу "Дели" в Екатеринбурге выкупила АО "Ледовая арена". Соответствующую информацию "Облгазете" подтвердили в пресс-службе Министерства по управлению госимуществом Свердловской области.

О том, сколько получит владелец долгостроя (ТДЦ "Мегаполис") в МУГИСО сказать не смогли. По данным местных СМИ, стоимость объекта составила 240 миллионов рублей.

"Областная газета" обратилась за разъяснением в пресс-службу УГМК. Однако там заявили, что пока не комментируют данную информацию.

Ранее начальник департамента архитектуры горадминистрации Алексей Храмов сказал, что наиболее подходящий вариант для недостроенной гостиницы "Дели" – снос здания. При этом он подчеркнул, что на соответствующие работы потребуются миллиарды рублей.

"Чтобы двигаться дальше, нужно провести строительную экспертизу. Скорее всего, она покажет, что это здание проще снести, чем делать что-то с ним дальше", – отметил Храмов, добавив, что участок можно будет использовать как место для отдыха горожан.

Напомним, место, где находится недостроенная гостиница "Дели", рассматривалось в качестве варианта для размещения площади Трудовой доблести, а также строительства храма Святой Екатерины.