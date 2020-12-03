На Среднем Урале ещё 57 детей-сирот получили ключи от новых квартир

На Среднем Урале ещё 57 детей-сирот получили ключи от новых квартир. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области новое жильё получили ещё 57 детей-сирот. Благоустроенные квартиры расположены в новом трехэтажном доме по улице Ленина в Шале (Шалинский район).

На строительство 57 квартир общей площадью почти две тысячи квадратных метров региональный фонд жилищного строительства направил 95,9 млн рублей. В том числе 63,8 млн рублей из областного бюджета, 32,1 млн рублей – из федерального.

По данным департамента информполитики Свердловской области, до конца года дети-сироты смогут отметить новоселья во многих свердловских городах. Фонд жилищного строительства планирует предоставить жилье более чем 100 детям-сиротам.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев рассказал о планах по предоставлению квартир детям-сиротам. По его словам, в этом году новые квартиры должны получить свыше 700 человек. Всего на покупку жилья для данной категории граждан было выделено 1 млрд 256 млн рублей, из которых 256 млн – средства федерального бюджета, и 1 млрд – средства регионального бюджета.

Многоквартирные дома, в которых будут жить дети-сироты, строятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Каменске-Уральском, Берёзовском, Шале и посёлке Новоасбесте. Строительный комплекс Среднего Урала продолжает работу в штатном режиме, пандемия COVID-19 не повлияли на передачу жилья.