Недостроенную гостиницу "Дели" в Екатеринбурге решили снести. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге недостроенную гостиницу "Дели" возле цирка решили снести. Что появится на освобождённом участке, пока не известно.

Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе УГМК.

"В настоящее время объект незавершённого строительства решено демонтировать. То, как будет использоваться освобождённый участок – обсуждается", – рассказал собеседник издания.

"ОГ" также ознакомилась с постановлением правительства Свердловской области, в котором говорится, что в следующем году у АО "Ледовая арена" планируется приобрести акции в количестве 240 млн штук номинальной стоимостью одной обыкновенной акции 1 рубля.

"В 2021 году планируется приобретение акций акционерного общества "Ледовая арена" в количестве 240 000 000 штук номинальной стоимостью одной обыкновенной акции 1,0 рубля путём предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу "Ледовая арена" в размере 240 000,0 тысяч рублей на возмещение расходов, связанных с приобретением объекта незавершенного строительства", – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портал правовой информации региона.

Фото: постановление №876-ПП

По данному поводу в пресс-службе сказали, что после выплаты указанной суммы собственником останется АО. Правительство объект не выкупает, а только возмещает расходы.

Ранее сообщалось, что недострой в центре Екатеринбурга за 240 млн рублей выкупило АО "Ледовая арена".

Добавим, ещё в ноябре начальник департамента архитектуры горадминистрации Алексей Храмов заявил, что наиболее подходящий вариант для недостроенной гостиницы "Дели" – снос здания. При этом он подчеркнул, что на соответствующие работы потребуются миллиарды рублей.