«Это вопрос нашей ментальности»: почему рынок аренды жилья находится в тени?

Дать оценку, сколько квартир в регионе сейчас сдаётся в аренду невозможно — практически весь сегмент рынка находится в тени. Готового решения, как изменить ситуацию, пока нет Фото: Галина Соловьёва

Разговоры о необходимости вывода рынка арендного жилья из тени идут давно, но пока с проблемой сделать ничего не удалось. Причём сегмент настолько «тёмный», что невозможно оценить, насколько всё плохо. Такое положение дел не только лишает казну налогов, но и не позволяет рынку аренды развиваться.

Масштабы проблемы

О том, сколько объектов сдаётся в аренду, не берутся говорить ни риелторы, ни аналитики – почти весь рынок находится в тени. Мы попробовали вычислить их примерное количество.

В компании ДОМ.РФ (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования) считают, что сегодня в аренду сдаётся около шести процентов жилого фонда. По данным Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, в Свердловской области насчитывается 37 тысяч многоквартирных домов. Если предположить, что в каждом из них имеется хотя бы по 8 квартир (обычно квартир в здании больше, но мы берём минимум две квартиры на площадке, в двух подъездах, на двух этажах) – получается, что в регионе сдаётся в аренду как минимум 17 тысяч жилых помещений в многоэтажках. И это – без учёта частных домов, которые также могут быть арендованы.

Для того чтобы выяснить, сколько квартир из этого количества сдаётся легально, мы обратились в Управление ФНС России по Свердловской области. Отдельная статистика по количеству тех, кто платит налог за сдачу жилья в аренду, не ведётся. По последним данным статистической налоговой отчётности о задекларированных физлицами и индивидуальными предпринимателями доходах, полученных от сдачи имущества в аренду по Свердловской области за прошлый год, налоговые декларации представили 2 838 налогоплательщиков. Патенты на сдачу в аренду жилых и нежилых помещений в 2020 году приобрели 1 413 предпринимателей.

По оценкам федерального Минстроя, если бы основная часть жилья сдавалась легально, то бюджет бы получал дополнительные 200 млрд рублей в год. Если говорить о региональном бюджете, то, по данным областного минфина, показатель мог бы достигнуть 12 млрд рублей.

Возможности есть. Нет времени

Мы поинтересовались, как сотрудники налоговой вычисляют недобросовестных арендодателей. В управлении ФНС нам сообщили, что для этого используются разные инструменты – это сведения от управляющих компаний, органов ЖКХ, внутренних дел, муниципальной администрации, граждан. Но массово за арендодателями всё-таки никто не следит.

– Выявить факты нелегальной сдачи в аренду недвижимости действительно реально. Например, можно отследить рекламу квартиры или поговорить с соседями, – объясняет исполнительный директор ГК «Новосёл» Кирилл Гнетов. – У государства пока отсутствует возможность сильно «закручивать гайки» арендодателям. На это надо много времени и сил, а у налоговой масса других задач.

Власти делают определённые шаги, чтобы стимулировать арендодателей выйти из тени. Но предлагаемые меры сложно со стопроцентной вероятностью назвать эффективными. Например, в прошлом году правительство Свердловской области обсуждало инициативу – установить цену на патент для арендодателей в районе тысячи рублей. Выяснить его судьбу нам так и не удалось – по всей видимости, от идеи отказались.

В феврале этого года директор департамента жилищной политики федерального Минстроя Ольга Корниенко заявила, что ведомство предлагает предоставить налоговые льготы для арендодателей и ужесточить административную ответственность за нелегальную сдачу объектов. В августе был анонсирован запуск единой платформы объявлений для арендодателей – она должна начать работать в 2021 году. Правда, пока непонятно, как государство будет убеждать граждан зарегистрироваться там. По всей видимости, надзор за собственниками жилья придётся ужесточать.

– Например, могут быть ограничены возможности для рекламы для тех, кто сдаёт жильё нелегально, через законодательные изменения. Понятно, что для поиска арендаторов им приходится обращаться к всевозможным рекламным площадкам, – предполагает руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Дело – в деньгах…

Сами собственники по понятным причинам не горят желанием выходить из тени.

– Платить налог – зачем? Если комнаты сдаются посуточно, то тогда может и есть смысл легализовывать деятельность, там большой поток людей. У меня уже давно живёт один человек, я уверен, что он меня не подведёт, – считает житель Екатеринбурга Илья Сорокин. – К тому же если квартира будет сдаваться легально – квартиросъёмщик задумается об оформлении временной прописки. Тогда мне вместе с ним придётся ходить по инстанциям, собирать справки… В общем, сдавать нелегально – это проще и выгоднее.

- Арендодатели не хотят выходить из тени именно из-за уплаты налогов, – соглашается жительница Нижнего Тагила Анастасия Исакова. – У людей не такие уж большие зарплаты, чтобы еще что-то платить дополнительно.

Пожалуй, наиболее выгодный вариант для легализации своих доходов – регистрация статуса самозанятого. Налог за аренду составит всего 4 процента, кажется, меньше некуда. Сейчас в Свердловской области зарегистрированы чуть больше 40 тысяч самозанятых. Среди них, конечно, есть арендодатели жилья, но вряд ли их много. Маловероятно, что все арендодатели кинулись платить четыре процента с аренды, если раньше они не отдавали государству ничего.

– Дело не только в деньгах, это вопрос нашей ментальности, – отмечает Кирилл Гнетов. – У нас в принципе отношения с государством непростые, большинство граждан считают, что они ему ничего не должны и просто идут на принцип. Изменится отношение к государству – изменится и ситуация. Тем более что собственники квартир ещё платят налог на имущество, от него уклониться сложнее. Они рассуждают: «Я тут деньги отдал, почему должен ещё частью доходов делиться?»

Как и сколько налогов платить со сдачи в аренду недвижимости?

Налог Ставка Для кого? Как платить? 3-НДФЛ 13% Физлица В начале года по итогам предыдущего календарного года, налогоплательщику необходимо сдать декларацию о доходах Налог на профессиональный доход (самозанятость) 4% (при сдаче в аренду физлицам) Физлица Ежемесячно, через мобильное приложение «Мой налог» Патент 6% ИП Налог рассчитывается по формуле: размера возможного годового дохода/на количество дней в году * налоговая ставка * количество дней, на которые выдан патент. Рассчитать стоимость патента можно при помощи калькулятора на сайте ФНС Упрощенная система налогообложения 6% (объект налогообложения «Доходы), 7% (объект налогообложения «Доходы минус расходы») Индивидуальные предприниматели В начале года по итогам предыдущего календарного года, налогоплательщику необходимо сдать декларацию о доходах

… и не только

Плюсы легальной аренды – это гарантии как со стороны собственника, так и со стороны арендатора. Сейчас многие граждане составляют договор аренды, никому о нём не сообщая, но толку от него немного: при конфликте его всё равно придётся «засветить» перед службами. Тем не менее большинство арендодателей продолжают действовать на свой страх и риск.

В разговоре с «ОГ» Михаил Хорьков отметил, что нелегальность рынка аренды стопорит развитие съёмного жилья. Несмотря на то что спрос на аренду есть, многие отказываются от неё в пользу собственных квартир и домов, пусть даже купленных в ипотеку. Причина – именно отсутствие защищённости и возможности долгосрочного планирования: нельзя предугадать, в какой момент собственник попросит съехать. Если бы ясности было больше, то граждане, возможно, стали бы охотнее рассматривать аренду как вариант решения жилищного вопроса.

– Ипотечный бум, который сейчас имеет место, серьёзно переформатирует рынок аренды, оттягивая оттуда арендаторов и увеличивая число собственников, – считает Михаил Хорьков. – Что касается вывода рынка сдачи недвижимости из тени, то здесь простых шаблонных решений нет. Рынок аренды в Москве, Сочи и Екатеринбурге разный. Конечно, нужно использовать не только наказания, но и какие-то поощрения. Но необходимо понять, чего мы хотим. Собрать больше денег? А мы хотим взять их у бабушки, которая сдаёт комнату в хрущёвке? Или у тех, кто имеет несколько квартир и большой доход с них? Подход должен быть дифференцированным.

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