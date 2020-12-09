В Екатеринбурге за 70 миллионов продают дом XIX века

В Екатеринбурге за 70 миллионов продают дом XIX века. Фото: объявление.

В центре Екатеринбурга выставили на продажу объект культурного наследия регионального значения "Дом Е. Д. Скрябиной, 1880 год" (Горького, 6). Стоимость трёхэтажного здания составляет 70 миллионов рублей.

Здание общей площадью 311,8 кв. метров, расположенное в центральной исторической части города, предлагается приспособить под кафе или офисник.

"Удобная транспортная доступность, просторная внутренняя территория (в том числе парковочная зона) на собственном участке позволяет организовать свой собственный мир в самом центре города для отдыха, размещения офисных помещений, или удобное уютное кафе", – говорится в объявлении. Строение и участок под ним находится в частной собственности.

Дом представляет собой образец жилой застройки Екатеринбурга конца XIX столетия в формах эклектики. Он был построен в начале 1880-х годов по прошению жены екатеринбургского купца II гильдии Гавриила Николаевича Скрябина Екатерины Дмитриевны. Автор проекта неизвестен, сообщает управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Уточняется, что в единый комплекс вписано ещё одно здание. Речь идёт о "Доме С. Я. Закожурникова" (ул. Горького, 8) площадью 141,6 кв. метров. По данному зданию заключено охранное обязательство.

Дом Сергея Закожурникова – образец жилой застройки Екатеринбурга конца XIX века, архитектура которого построена на использовании стилизаторско-эклектических мотивов, характерных для "кирпичного стиля". По данным управления, Закожурников играл видную роль в жизни города. В течение длительного времени он был юридическим консультантом Управления горной частью на Урале, а в 1876-1884 годах трижды избирался гласным Екатеринбургской думы.

Ранее "Областная газета" уже рассказывала о продаже объектов культурного наследия в уральской столицы. Так, 32 миллиона рублей просили за "Дом мещанина Чудинова", 65 миллионов – за дом "Дом мещанина Лазарева", 30 миллионов – за памятник промышленной архитектуры.