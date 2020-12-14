На Урале выставили на торги «Каменную лавку» в историческом центре Верхотурья

Магазин находится в шаговой доступности от основных достопримечательностей духовной столицы Урала. Фото: Владимир Мартьянов

В Верхотурье выставили на торги магазин-объект культурного наследия, расположенный в историческом центре города. Аукцион объявило министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба МУГИСО, нежилое помещение, расположенное на ул. Ленина, д. 5, является объектом культурного наследия регионального значения «Каменная лавка». Общая площадь магазина составляет 132,6 кв. м. На торги также выставлен и земельный участок под ним площадью 500 кв. метров. Начальная цена продажи лота 1 244 000 рублей.

Торговая точка располагается в привлекательном с туристической точки зрения месте - в шаговой доступности от основных достопримечательностей духовной столицы Урала: Верхотурского Кремля, историко-архитектурного музея-заповедника, Свято-Николаевского мужского монастыря, Церкви Николая Чудотворца и Надвратной церкви Симеона и Анны.

Приём заявок на участие в торгах продлится до 22 декабря. Сам конкурс намечен на 28 декабря.