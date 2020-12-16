В Госдуму РФ внесён законопроект о "гаражной амнистии" до 2026 года

В случае принятия документа у россиян появится возможность регистрировать гаражи, построенные до 31 декабря 2004 года, в упрощённом порядке. Фото: Павел Ворожцов.

В нижнюю палату парламента внесли законопроект о введении так называемой гаражной амнистии. В случае принятия документа у россиян появится возможность регистрировать гаражи, построенные до 31 декабря 2004 года, в упрощённом порядке.

Авторами законодательной инициативы выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Предлагаемый закон будет действовать по аналогии с "дачной амнистией".

"Гаражная амнистия распространяется на одноэтажные капитальные строения без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна находиться в ведении государства. На самострои и подземные гаражи в многоэтажках она не распространяется", - сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на пресс-службу партии "Единая Россия".

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале партии, законопроект коснётся около 3,5 млн россиян, которые владеют гаражами и землёй под ними более 16 лет. Сегодня большинство гаражей в стране являются незарегистрированными, что создаёт трудности при их продаже или передаче по наследству. Главная проблема - процедура регистрации права собственности на гаражи.

Чтобы оформить право собственности на гараж, его владелец должен будет подать заявление о предоставлении участка под постройкой в местную администрацию. Ему также необходимо документально подтвердить право на эту землю. После этого администрация подаст заявление на регистрацию участка и гаража. Если законопроект будет одобрен, владельцам гаражен не придётся платить госпошлину, а гаражная амнистия будет действовать до 2026 года.

Павел Крашенинников уточнил, что документ освободит граждан от необходимости ставить гараж на кадастровый учёт, позволит без лишних сложностей оформить права на гаражи и землю под ними, а также даст возможность ими распоряжаться.

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