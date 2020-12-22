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Экономика / Недвижимость
22 декабря 2020, 08:03

В Екатеринбурге за 565 миллионов продают бизнес-центр

бизнес-центр

В Екатеринбурге за 565 миллионов продают бизнес-центр. Фото: объявление.

В Екатеринбурге на продажу выставили бизнес-центр "Прайм" (ул. Антона Валека, 13). За него просят 565 миллионов рублей.

Известно, что шестиэтажное нежилое административное здание было построено в 1966 году, реконструкция завершена в 2018 году. Общая площадь объекта составляет 7 067,8 кв. метра, а полезная – 4 558,7 кв. метра.

"В феврале 2018 года завершена масштабная реконструкция объекта. Бизнес-центр оснащён двумя новыми лифтами, надстроен шестой этаж. Проведён капремонт всего здания, полностью обновлён фасад", –  говорится в объявлении.

Уточняется, что в настоящее время помещения в данном здании сдаются в аренду. Заполняемость арендаторами составляет 91%. Из полезной площади свободно 407 кв. метров. Средняя ставка аренды составляет 1 000 рублей в месяц за "квадрат".

Ранее "Областная газета" сообщала, что в центре уральской столицы продают объект культурного наследия регионального значения "Дом Е. Д. Скрябиной, 1880 год" (Горького, 6). Стоимость трёхэтажного здания составляет 70 миллионов рублей.

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Областная газета Свердловской области

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