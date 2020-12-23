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Экономика / Недвижимость
23 декабря 2020, 20:50

Владимир Путин - о расселении аварийного жилья: "Надо людей вытаскивать из трущоб"

Аварийный дом

Глава государства поручил Правительству уделить особое внимание работе по расселению аварийного жилья и не допускать необоснованного роста цен на жильё. Фото: Павел Ворожцов.

Президент России Владимир Путин проводит совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государства поручил Правительству уделить особое внимание работе по расселению аварийного жилья и не допускать необоснованного роста цен на жильё.

Как сообщает ТАСС, с поручением, касающимся аварийных домов, Президент обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину.

"Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб и так, чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались", - заявил Владимир Путин, добавив, что в Правительстве знают как подходить к решению данного вопроса.

Кроме того, Президент указал на необходимость своевременного реагирования на необоснованное увеличение стоимости квартир. По словам Владимира Путина, на введение льготной ипотеки под 6,5% годовых жилищный рынок мгновенно отреагировал повышением цен. Он подчеркнул, что если цены продолжат расти, то усилия государства по обеспечению россиян жильём серьёзно пострадают.

Напомним, в конце октября Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года, что позволит выдать ещё более 600 тыс. кредитов на общую сумму 1,8 млрд рублей.

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Областная газета Свердловской области

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