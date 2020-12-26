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Экономика / Недвижимость
26 декабря 2020, 10:38

В Екатеринбурге утвердили проект застройки пустыря на Фурманова-Белинского

Срок освоения территории – 2025 – 2028 годы.

Срок освоения территории – 2025 – 2028 годы. Фото: скриншот документа

Мэрия Екатеринбурга утвердила проект планировки территории в границах ул. Фурманова –Белинского – русла реки Исети. Срок освоения территории – 2025 – 2028 годы.

Соответствующее постановление бывшего главы Екатеринбурга Александра Высокинского опубликовано в «Екатеринбургском вестнике».

Границы территории по проекту планировки: на севере и востоке – река Исеть, на юге – улица Фурманова, на востоке – улица Белинского. На площади в 5 га планируется возвести 3,7 га объектов капитального строительства.

Всего предусмотрен один этап строительства. При этом, каждый многоэтажный дом будут строить по очереди, в соответствии с проектной документацией. Общая площадь жилых помещений – составит 53 000 кв. м. Объём жилищного фонда рассчитан на 1767 человек.

Также запланировано строительство встроенных помещений детского сада на 150 мест и паркингов  на 763 места.

Напомним, пустырь на Фурманова-Белинского входил в список площадок, которые рассматривались как место для строительствахрама Святой Екатерины.

Областная газета Свердловской области

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