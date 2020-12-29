Свердловская область стала первой среди уральских регионов по вводу жилья

Почти половина нового жилья появилась в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва.

По итогам 11 месяцев текущего года Свердловская область заняла первое место среди регионов Уральского федерального округа по вводу жилья. Также она вошла в десятку лидеров среди всех субъектов РФ.

Как писала ранее "Областная газета", с января по ноябрь на Среднем Урале ввели в строй 1 млн 749,6 тыс. кв. м жилья.

Почти половина нового жилья - 824 тыс. кв. м - в Екатеринбурге. На втором месте среди муниципалитетов региона расположился Сысертский городской округ, где построили жилые помещения площадью 121 тыс. кв. м. На третьем месте по объёмам строительства оказался Белоярский городской округ (109 тыс. "квадратов").

Также в пятёрку лидеров вошли Верхняя Пышма (87,5 тыс. кв. м) и Берёзовский городской округ (71 тыс. кв. м), сообщает департамент информполитики Свердловской области.