В районе ЦПКиО Екатеринбурга за 75 миллионов продают отель

В районе ЦПКиО Екатеринбурга за 75 миллионов продают отель. Фото: объявление.

В Екатеринбурге продают действующую трёхзвёздочную гостиницу «Евротель Южный». За объект, расположенный неподалёку от парка имени Маяковского, просят 75 миллионов рублей.

Отель был построен в 2014 году. Его общая площадь составляет 665,4 кв. метров, из них 157,8 кв. метров цокольный этаж, 161,9 кв. метров и 161,8 кв. метров – 1 и 2 этаж соответственно. Ещё 173,9 кв. метров занимает жилой чердак.

В гостинице 23 номера. "Все номера отличаются повышенным комфортом, оборудованы современной мебелью и оснащены телефоном, шкафом-купе, телевизором, сейфом, кондиционером, водонагревателем, ванной или душем", – говорится в объявлении.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Берёзовском выставили на продажу санаторий, расположенный по адресу ул. Чапаева, 40. Стоимость объекта составляет 49 миллионов рублей.

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