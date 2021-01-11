«Без ярких признаков конструктивизма»: почему здание ПРОМЭКТа не стало памятником?

Как говорят специалисты, такие здания изначально не строились на вечность – «с виду они кирпичные, а на самом деле там наполовину дерево, которое сгнило». Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге разгорелся очередной скандал вокруг здания, построенного в эпоху конструктивизма. Дом на Декабристов, 20, где раньше располагался Уральский областной промышленно-экономический и кооперативный техникум (ПРОМЭКТ), а последние годы размещались офисы, был снесён. По заверениям собственника – корпорации «Маяк», здание было опасно для дальнейшей эксплуатации. Однако за несколько дней до сноса общественники подняли тревогу, потребовали сохранить его и признать объектом культурного наследия.

О чём спор?

Ситуация стала активно обсуждаться в СМИ и соцсетях в последние дни 2020 года. Тревогу забили архитектор и куратор восстановления Белой Башни Полина Иванова и активисты общественной организации «Уральский хронотоп» (руководитель – историк Олег Букин). Общественники подали заявление о включении здания в перечень объектов культурного наследия как памятник конструктивизма.

Как рассказал «Облгазете» Олег Букин, одним из аргументов для подачи такого заявления стал список выявленных объектов культурного наследия 1988 года (это объекты, который имеют признаки объектов наследия, но таковыми пока не признаны – для этого необходимо провести дополнительную процедуру). Некоторые здания не успели получить статус охраняемого объекта, среди них был и комплекс на Декабристов, 20.

– Мы нашли этот перечень шесть лет назад и отправили его в МУГИСО. Министерство тогда не отнеслось серьёзно к нашему письму, с их точки зрения это не памятники. В действующем законе «Об объектах культурного наследия» есть статья, где указано, что делать с памятниками, которые были выявлены в советское время, но так и не признаны таковыми. Там говорится, что их нужно включить в список выявленных памятников. На нашу просьбу включить объекты в список выявленных памятников или в список объектов архитектурного наследия МУГИСО не отреагировало.

В управлении госохраны объектов культурного наследия нам пояснили, что комплекс зданий на Декабристов, 20 действительно предлагался как выявленный памятник в списке памятников истории, культуры и архитектуры проекта районной планировки Свердловского внутриобластного района. Правда, здание предлагалось взять под охрану не как объект архитектуры, а как объект истории, в котором в 1941–1945 годах располагался эвакогоспиталь для раненых воинов. Здание на государственную охрану не приняли.

В управлении нам подтвердили и факт получения нового заявления на включение здания по Декабристов, 20 в перечень выявленных объектов культурного наследия. Согласно требованиям законодательства о памятниках истории и культуры, специалисты всё-таки проведут обследование здания. Но казус в том, что проведение процедуры установления историко-культурной ценности объекта не предполагает, что собственник объекта не имеет права его сносить.

До сноса здание по Декабристов, 20 функционировало как бизнес центр. Площадь строения составляла – более 12 тысяч кв. метров. Его кадастровая стоимость, согласно данным ЕГРН, оценивалась в 272,1 млн рублей. В момент выхода «ОГ» здание выглядело так. Фото: Павел Ворожцов

«Из оконных проёмов начали выпадать рамы»

Тот факт, что, несмотря на попытки признать дом на Декабристов, 20 памятником, работы по демонтажу здания всё-таки начались, спровоцировал очередную волну обсуждения в СМИ. Журналисты и их читатели, уже привыкшие к тому, что в Екатеринбурге по несколько раз в год сносят заметные строения, следили за каждым шагом собственников 10 января. Вот возле дома появилась спецтехника, вот начали разбирать фасад, потом обрушается фрагмент стены, снося ограждение, но не повредив линию электропередачи. На месте демонтажа работали сотрудники полиции и городские службы. Как сообщил на вчерашней пресс-конференции начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полковник полиции Олег Тощев, отдельные обломки стены оказались на проезжей части.

– Никто, к счастью, не пострадал. Кто на следующий день утром проезжал мимо этого здания, то уже видели, что вдоль проезжей части стоит ограждение. Проверка проводится как сотрудниками внутренних дел, так и прокуратурой. По её итогам будут вынесены соответствующие решения, – подчеркнул он.

Как оказалось, время работ застройщик выбрал неслучайно. Как рассказали «Облгазете» в корпорации «Маяк», работы специально проводили в январские праздники в плохую погоду – когда на улицах мало автомобилей и людей. Здание на Декабристов, 20 находится в собственности корпорации «Маяк» уже около 20 лет. О том, что здание является аварийным и его необходимо сносить, собственник говорил последние пять лет. При этом компания предпринимала неоднократные попытки его восстановить. В частности, был перестроен фасад здания со стороны улицы Белинского.

– К концу года ситуация стала критичной: из оконных проёмов начали выпадать рамы, стала обрушаться штукатурка, была нарушена работа проводки. Мы предупредили арендаторов, расторгли договоры и направили в администрацию Екатеринбурга уведомление о сносе здания. Было выставлено ограждение, перекрыта одна из полос дороги, выставлены наблюдатели, – рассказали в пресс-службе.

В администрации Екатеринбурга «Облгазете» подтвердили, что 3 декабря действительно получили такое уведомление от собственника объекта ООО «Уралинвестцентр» (учредитель Владимир Коньков – основатель корпорации «Маяк»). Результаты обследования здания и проект организации работ по сносу собственник в мэрию предоставил. Все документы были размещены в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, после чего сведения об этом были направлены и в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Справка "ОГ" Корпорация «Маяк» позиционирует себя как крупнейший на Урале строительный холдинг. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Согласно официальному сайту корпорации, она основана заслуженным строителем России Владимиром Коньковым в 1987 году. По данным Единого ресурса застройщиков, по итогам 2020 года компания вошла в ТОП-20 застройщиков Свердловской области по объёму ввода жилья (занимает 20-е место). За прошлый год компанией было введено 14 648 кв. метров жилья (доля в регионе составила 1,44 процента). Для сравнения: на первом месте регионального рейтинга разместился Атомстройкомплекс – 142 097 кв. метров жилья (доля в регионе – 13,97 процента). Крупные проекты застройщика: отель «Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa», ТРЦ «Краснолесье» и БЦ «Парус».

На месте здания ПРОМЭКТа возведут живые высотки. Любопытно, что согласно проекту генплана города до 2035 года, который был выставлен на общественное обсуждение в конце 2019 года, многоэтажная застройка на этом участке не планировалась. Фото: Предоставлено корпорацией «Маяк»

Вопрос наследия

Мы попытались разобраться, почему здание на Декабристов, 20 «при жизни» так и не было признано памятником.

– Этот дом не обладает яркими признаками конструктивизма – видимо, поэтому его и не отнесли к объектам культурного наследия, – считает заведующий кафедрой истории искусств и реставрации Уральской архитектурной академии Михаил Голобородский. – Например, должны быть горизонтальное членения, большие окна. Это здание раннего периода, пережиток старой классической архитектуры, оно стилистически не созревшее.

Руководитель «Уральского хронотопа» Олег Букин с ним не соглашается:

– У него нормальные, уже читаемые, признаки конструктивизма. Возможно, там нет явных конструктивистских приёмов, например, ленточного горизонтального остекления. Но объёмные решения, формообразования у него чисто конструктивистские.

По словам заведующего кафедрой истории искусств и реставрации, здание нужно было рассматривать в комплексе вместе с жилыми домами на Декабристов и зданием УрФУ на углу улиц Куйбышева и Белинского, но этого сделано не было.

– Все эти здания не строились на вечность. С виду они кирпичные, а на самом деле там наполовину дерево, которое сгнило. У нас и с памятниками, которые стоят на учёте, такая же беда, они медленно разлагаются на глазах. Реставрация – вещь дорогая. Сюда гораздо больше разделов в проект входит и в строительную часть. Консервация, докладки – легче новые стены вложить, чем старые усилять. Поэтому реставрация обходится дороже, чем построить новое, поэтому собственники вовсе не заинтересованы в реставрации. А со зданиями, которые не стоят на учёте, собственники вольны делать всё, что угодно, – подчеркнул Михаил Голобородский.

Ситуацию также прокомментировал президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников. Он отметил, что несмотря на общественные недовольства, застройщик имел полное право на снос здания, потому что является собственником объекта.

– Я уверен, что у здания действительно была аварийная стадия. Однако это не исключает того, что новое здание может стать переосмыслением старого. Оптимальный вариант, на мой взгляд, – это воссоздание конструктивистских элементов в архитектуре вновь построенного объекта. Это поддержит не только уникальность места, но и его историческую преемственность, – считает Вячеслав Трапезников.

Между тем уже известно, что на месте здания ПРОМЭКТа построят два 25-этажных дома, где на первых этажах расположатся детские образовательные и медицинские учреждения, предприятия торговли и сферы услуг. По мнению Михаила Голобородского, новые небоскрёбы могут создать определённый дискомфорт, потому что ветер от здания направляется вниз, на прохожих.

Отметим, проект будет реализован без предварительной процедуры общественных обсуждений. Согласно новой редакции правил землепользования и застройки Екатеринбурга, теперь у застройщиков нет обязательств согласовывать с мэрией архитектурный облик зданий.

Конструктивизм: хроника потерь В Екатеринбурге не первый раз ради новых объектов сносят здания, построенные в 1920–1930-х годах – именно в эти годы конструктивизм получил своё развитие как архитектурное направление. Но, что примечательно, ни одно из них объектом культурного наследия признано не было. Летом 2018 года общественники безуспешно пытались защитить здание бани «Бодрость», построенное в 1927 году. На её месте должны были открыть филиал московских «Сандуновских бань». Возведение комплекса планировали завершить осенью 2020 года, но пока работы продолжаются.

21 марта 2018 года на Уралмаше снесли кинотеатр «Темп». На месте постройки начала 1930-х годов строительная компания «Жилой комплекс «Есенин» планирует возвести два жилых комплекса с паркингом и неким спортивным объектом.* В январе 2020 года разрушили здание профтехкомбината на Нагорной, 12, возведённое также в начале 1930-х. На его месте, по разным данным, появится жилой комплекс или коворкинг.

А буквально в начале декабря снесли старое общежитие УрФУ на Фонвизина, 8, построенное в 1934 году – на его месте к концу 2022 года «ЛСР Строительство. Урал» возведёт новое общежитие на 16 этажей. Среди объектов, которые в скором времени планируется снести, – здание старого аэропорта Уктус на Белинского, 246. Сейчас рядом с ним строится новый автовокзал.

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