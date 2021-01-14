В Екатеринбурге на набережной Исети за 800 миллионов продают здание под ресторан

В Екатеринбурге на набережной Исети за 800 миллионов продают особняк. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге продают особняк «Рязанов», расположенный на набережной реки Исеть (ул. Карла Маркса, 1а). Стоимость объекта составляет 800 миллионов рублей.

Как говорится в объявлении, по своим характеристикам здание соответствует бизнес-центру класса А. Также по заверению продавца, помещения подойдут для размещения ресторана и шоу-рума.

Общая площадь особняка составляет 4 911 кв. метров (3 этажа + мансарда, подземный паркинг). Высота потолка от 3,6 до 5 метров. Имеется круглосуточная охрана, видеонаблюдение.

Фото: объявление

Напомним, строительство трёх особняков в неоклассическом стиле – «Баландин», «Казанцев» и «Рязанов» – стартовало ещё в 2014 году. Предполагалось, что в первом из них расположится галерея изобразительного искусства, во втором – ресторан с бильярдным клубом, в третьем – ещё один ресторан. В 2019 году два первых здания были проданы.

Ранее «Областная газета» писала, что в Екатеринбурге на продажу выставили бизнес-центр «Прайм» (ул. Антона Валека, 13). За него просят 565 миллионов рублей. Известно, что шестиэтажное нежилое административное здание было построено в 1966 году, реконструкция завершена в 2018 году. Общая площадь объекта составляет 7 067,8 кв. метра.

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