В 2020 году в Свердловской области в эксплуатацию сдали 2,35 млн квадратных метров жилья

С января по ноябрь 2020 года 108 тыс. свердловских семей смогли улучшить свои жилищные условия. Фото: Галина Соловьёва.

В 2020 году объём ввода жилья в Свердловской области составил 2,35 млн кв. м. Чуть более 1 млн из них пришлись на объекты индивидуального жилищного строительства.

Об этом министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков сообщил накануне на круглом столе, посвящённом ходу реализации национального проекта "Жильё и городская среда" в регионе.

По его словам, Средний Урал выполнил цель по объёму жилищного строительства, которая была поставлена перед ним нацпроектом. Однако в мае Михаил Волков говорил, что в 2020 году на Среднем Урале ожидается сдача рекордных для региона 2,6 млн кв. м жилых помещений.

Благодаря снижению процентных ставок по ипотеке за 11 месяцев прошлого года количество выданных ипотечных кредитов выросло в 1,3 раза до 50,6 тыс. единиц.

Также министр отметил, что с января по ноябрь 2020 года 108 тыс. свердловских семей смогли улучшить свои жилищные условия. Это число на 8% превысило плановый показатель. Большая часть семей - 81 тыс. - купили новые квартиры. 6,4 тыс. семей построили дом. Остальные уральцы смогли переехать из аварийного жилья, заключили официальный договор долгосрочной аренды жилья или воспользовались иными методами улучшения условий проживания.

Добавим, в настоящее время в области ведётся строительство 283 объектов жилья общей площадью 3,3 млн кв. м. Такой показатель позволит выполнять задачи нацпроекта по строительству в ближайшие два года.

Напомним, в 2019 году в Свердловской области построили немного больше жилья - 2,39 млн кв. м.