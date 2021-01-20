В Екатеринбурге рыночная стоимость "квадрата" жилья выросла на 3,6 тысячи

Рост по сравнению с 4-м кварталом 2020 года составил 3,6 тысячи рублей, а по сравнению с первым кварталом прошлого года - более 6 тысяч. Фото: Алексей Кунилов

Врип главы Екатеринбурга Алексей Орлов установил рыночную стоимость одного квадратного метра жилья на 1-й квартал 2021 года. Она составит 72 тысячи 803 рубля.

"Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования "город Екатеринбург", на I квартал 2021 года в размере 72 803 рублей 00 копеек", - говорится в постановлении, подписанном Алексеем Орловым.

Рост по сравнению с 4-м кварталом 2020 года составил 3,6 тысячи рублей, а по сравнению с первым кварталом прошлого года - более 6 тысяч.

Напомним, что в 2020 году в апреле-июне впервые за долгое время произошло снижении рыночной стоимости жилья в Екатеринбурге: с 66,6 тысячи в первом квартале до 66 тысяч во втором. Затем средняя стоимость "квадрата" жилья росла: в третьем квартале она была установлена на уровне 67 тысяч 410 рублей, в четвёртом - 69 158 рублей.

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