Владимир Путин заявил о дисбалансе на рынке жилья в регионах и росте цен на недвижимость

Об этом российский лидер заявил открывая совещание по экономическим вопросам. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин призвал выровнять ценовую ситуацию на рынке недвижимости. Глав государства сообщил о дисбалансе на рынке жилья в регионах и росте цен на квартиры.

Об этом российский лидер заявил открывая совещание по экономическим вопросам. Глава государства призвал отдельно остановиться на ситуации в сфере жилищного строительства и на рынке недвижимости.

«Напомню о поставленной здесь задаче: к концу десятилетия нужно выйти на темпы строительства жилья в 120 миллионов квадратных метров в год. При этом ежегодно не менее 5 миллионов российских семей должны улучшать свои жилищные условия», - сказал Владимир Путин.

Президент напомнил, что в прошлом году в России была запущена программа льготной ипотеки по ставке 6,5 процента. В рамках программы выданы кредиты на сумму около триллиона рублей. На первичном рынке квартиры купили примерно 350 тысяч семей.

По словам российского лидера, льготная потека также помогла поддержать строительную отрасль: с августа прошлого года растут объёмы ввода жилых домов.

«Вместе с тем в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир. В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», - сказал Владимир Путин, отметив, что рассчитывает «услышать о конкретных мерах и действиях на этот счёт».

Напомним, ранее Министерство финансов России опубликовало проект постановления о продлении ипотечной программы под 6,5 процента. Предполагается, что благодаря её продлению льготой воспользуются 877 тысяч человек.