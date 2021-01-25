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Экономика / Недвижимость
25 января 2021, 12:36

В Екатеринбурге выставили на торги 19 нежилых помещений

договор аренды

В Екатеринбурге выставили на торги 19 нежилых помещений. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге представители малого и среднего бизнеса могут принять участие в аукционе на право аренды объектов муниципального нежилого фонда. Приём заявок продлится до 11 февраля.

Сам аукцион состоится 18 февраля. Он является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене, сообщает пресс-служба мэрии.

На торги выставляются 19 объектов, расположенных по следующим адресам:

  • ул. Малышева, 1;
  • ул. Московская, 48;
  • ул. Ватутина, 1 (53,6 кв. метра);
  • ул. Ватутина, 1 (164,9 кв. метра);
  • ул. Таватуйская, 19;
  • ул. Первомайская, 33;
  • ул. Студенческая, 2;
  • ул. 8 Марта, 10 / улица Малышева, 42;
  • ул. Испытателей, 16а;
  • ул. Красноармейская, 4а;
  • ул. Курганская, 3;
  • ул. Куйбышева, 84, корпус 2;
  • ул. Баумана, 3;
  • ул. Баумана, 24;
  • ул. Красных Борцов, 19;
  • ул. Кузнецова, 4;
  • ул. Культуры, 25;
  • пер. Короткий, 12;
  • ул. Черняховского, 55.

Заявки и документы принимаются на ул 8 Марта, 8б (каб. 292) в рабочие дни с 9:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 359-83-03, 371-20-74 и в разделе «Имущественные торги».

Областная газета Свердловской области

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