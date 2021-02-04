За год в Свердловской области сдали в экплуатацию более 8 тысяч зданий

За год в регионе завершили строительство 7 625 зданий жилого назначения. Фото: Галина Соловьёва.

В 2020 году в Свердловской области сдали в эксплуатацию 8 269 зданий общей площадью 4 млн 582 тыс. кв. м. В основном это здания жилого назначения.

Согласно данным Свердловскстата, за год в регионе ввели в действие 7 625 жилых зданий площадью 3 млн 561 тыс. кв. м. Среди зданий нежилого назначения лидируют коммерческие помещения (245 единиц; 299,5 тыс. кв. м). Площадь 143 появившихся в регионе промышленных зданий составила 138,4 тыс. кв. м. Учебных зданий было построено меньше - 34, но их площадь была больше - 213,3 тыс. кв. м. В детских садах добавилось 2 480 мест, в школах - 7 120.

Также на Среднем Урале сдали в эксплуатацию 53 административных здания (100,6 тыс. кв. м) и столько же сельскохозяйственных зданий (80,7 тыс. кв. м), 30 зданий учреждений здравоохранения (65,1 тыс. кв. метров). Остальные здания отнесены к категории "другие".

Напомним, ранее министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков сообщил, что в 2020 году в Свердловской области в эксплуатацию сдали 2,35 млн квадратных метров жилья.