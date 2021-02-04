В 2020 году жители УрФО оформили ипотеку на 425 миллиардов

За прошлый год банки предоставили жителям Уральского федерального округа 190 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Фото: Галина Соловьёва.

За прошлый год банки предоставили жителям Уральского федерального округа 190 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Общая сумма выданных ИЖК составила 425 млрд рублей.

Это больше, чем в 2019 году на 35% по количеству и на 48% по объёму, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Центробанка России.

Активнее всего вопросом улучшения жилищных условий занимались жители Тюменской области. На данной территории было оформлено 72 тысячи ипотечных кредитов на сумму 189,2 млрд рублей.

Самый высокий темп прироста ипотеки наблюдался на Среднем Урале. Свердловчанам было выдано более 60 тысяч ИЖК (+38%) на сумму 137 млрд рублей (+52%). Совокупная задолженность по ипотеке в регионе выросла за 2020 год на 21%, до 288,4 млрд рублей.

Отмечается, что средневзвешенная ипотечная ставка в УрФО в течение года снижалась вслед за ключевой ставкой Банка России. На конец декабря 2020 года она составила 7,5%, в том же месяце годом ранее – 9,1%.

"В 2020 году показатели ипотечного кредитования в УрФО определяли те же факторы, что и в целом по стране: льготные программы и мягкая денежно-кредитная политика Банка России", – отметил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Добавим, ранее глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила о необходимости сворачивания программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. По её словам, ипотека начинает терять свой социально направленный характер.

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