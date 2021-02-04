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Экономика / Недвижимость
4 февраля 2021, 22:14

Свердловская область стала регионом с самой низкой ипотечной ставкой в УрФО

Ипотека

Средний уровень ипотечной ставки в Свердловской области за период с января по декабрь 2020 года составил 7,75%. Фото: Галина Соловьёва.

Банк России опубликовал информационный бюллетень со сведениями о рынке ипотечного жилищного кредитования в стране. В 2020 году средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту в Свердловской области был ниже, чем в других регионах УрФО.

По данным регулятора, средний уровень ипотечной ставки в Свердловской области за период с января по декабрь 2020 года составил 7,75%. Далее по возрастанию идут Ямало-Ненецкий автономный округ (7,80%), Тюменская область (7,83%), Курганская область (7,85%), Челябинская область (7,88%) и Ханты-Манскийский автономный округ - Югра (7,96%).

Общий показатель по УрФО составляет 7,81%.

Самые высокие средние ипотечные ставки были зафиксированы в республиках Ингушетия (8,35%) и Тыва (8,22%). Кроме того, ставки по ипотеке выше средних показателей в 2020 году отмечены в Чеченской Республике и Севастополе (по 8,11%), а также в Крыму (8,09%).

Субъектом с РФ с минимальной средней ипотечной ставкой стала Республика Саха (Якутия), где данный показатель составил 6,3%.

Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в стране за год уменьшилась на 1,6% - с 9% в декабре 2019 года до 7,36% в декабре 2020 года.

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Долги уральцев по ипотеке за 2020 год выросли почти на 20 процентов.

Областная газета Свердловской области

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