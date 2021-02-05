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Экономика / Недвижимость
5 февраля 2021, 09:20

Строители региона оценивают дефицит рабочих кадров в 40-50 процентов

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Уральские строители обратились к заместителю председателя правительства России, курирующему стройотрасль, Марату Хуснуллину с просьбой разрешить въезд в Россию рабочим из стран СНГ. Как пояснили в Уральском объединении строителей, сейчас отрасль испытывает серьёзный дефицит кадров.

- По нашей статистике, имеем 40-50 процентов дефицита рабочих кадров. Если пройтись по городу и посмотреть строящиеся объекты, разрыв между монолитчиком и каменщиком раньше составлял 2 этажа, сейчас 5-7 этажей. Сегодня наиболее востребованы каменщики, отделочники, арматурщики, бетонщики. На эти специальности приходится 85 процентов всех заявок, - заявил гендиректор объединения Сергей Ренжин.

Право на въезд рабочих из СНГ в Россию в настоящий момент ограничено распоряжением правительства «О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан». Уральское объединение строителей вместе с Национальным объединением строителей предложили дополнить распоряжение ещё одним пунктом, разрешающим въезд в Россию «граждан стран СНГ, принимающих участие в работах в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, следующих через государственную границу Российской Федерации по списку наиболее востребованных специальностей».

Областная газета Свердловской области

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