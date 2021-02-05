Горящий вопрос

Фото: Алексей Кунилов.

Почти месяц назад на Рассветной, 7 в Екатеринбурге произошёл пожар, который всерьёз обеспокоил обитателей многоэтажных домов. Если жители 9-го этажа не смогли эвакуироваться из-за возгорания на втором этаже, то где гарантия, что при пожаре на 20-м этаже жители 25-го не пострадают? "Облгазета" попыталась разобраться, насколько безопасно там жить.

Чем выше - тем безопаснее?

По данным системы ГИС ЖКХ, в Екатеринбурге сейчас около 8 тысяч многоквартирных домов. Если посмотреть на действующий генплан города, можно заметить, что строения свыше 9 этажей занимают около четверти площади уральской столицы.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, за последние пять лет в таких домах произошло 249 пожаров. К сожалению, некоторые из них закончились трагично: за пять лет погибли 19 человек, в том числе два ребёнка.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности, многоквартирные дома выше 28 метров (или более 10 этажей) обязательно должны быть оборудованы системами противопожарной защиты.

– К домам с меньшей этажностью таких требований нет, и пожары там происходят гораздо чаще, чем в «высотках», – отмечает замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы Валерий Казаков.

К так называемым высотным домам – в 75 метров (25 этажей) и выше – требований ещё больше. Они относятся к уникальным зданиям. Сейчас таких строений в Екатеринбурге около полусотни. Но и в таких домах пожары в уральской столице были: за 5 лет – 13 пожаров, погибших нет.

На этапе строительства – всё по правилам

Соблюдение требований пожарной безопасности тщательно проверяется с момента старта строительства дома. Как рассказала "Облгазете" замдиректора по девелопменту "Атомстройкомплекса" Надежда Абакумова, строительство дома сегодня возможно только после того, как проект получает положительное заключение экспертизы, то есть проходит проверку всех заложенных решений на безопасность, эффективность и соответствие нормам.

– Пожарной безопасности посвящён отдельный раздел экспертизы, – поясняет она. – Для каждого дома предусматривается комплекс мер, который варьируется в зависимости от этажности и геометрии дома. Действующие пожарные нормы учитывают современное разнообразие проектных решений и предполагают различные варианты мероприятий, обеспечивающих жильцам безопасность. Главные задачи пожарной безопасности – это борьба с огнём (автоматическое тушение), оповещение людей и обеспечение безопасного коридора для эвакуации.

В новых домах сегодня обычно устанавливают датчики дыма, которые подают первый сигнал об опасности. На пути эвакуации человека открываются клапаны дымоудаления и подпора воздуха, которые не дают дыму и угарному газу распространяться.

Чек-лист для жильцов Требования пожарной безопасности, которые должны соблюдаться в домах свыше 9 этажей, достаточно обширные. Чем должен быть оборудован многоэтажный дом? Что необходимо проверить? Система автоматической противопожарной защиты : пожарные извещатели, пожарная сигнализация, оповещения для управления эвакуацией.

: пожарные извещатели, пожарная сигнализация, оповещения для управления эвакуацией. Внутренний противопожарный водопровод .

. Система противодымовой защиты .

. Лифты для перемещения пожарных. Они предусмотрены в домах свыше 50 метров (16–18 этажей и выше). Лифты оснащены специальной системой управления, защиты и связи, обозначаются специальным знаком. – Размеры такого лифта должны быть не менее 1,1×2,1 м, грузоподъемность – не менее 1000 кг, для высвобождения пожарных из застрявшей кабины лифта в крыше предусматривается люк размерами 0,5×0,7 м, – поясняет эксперт-консультант Учебного экспертного центра «Строитель» Владимир Смирнов. – В обычное время лифт для пожарных используется в качестве пассажирского лифта. В случае пожара все лифты в здании автоматически переводятся в режим «пожарная опасность», который предусматривает принудительное движение кабины лифта на основной посадочный этаж и открытие дверей. После прибытия пожарные должны с помощью специального ключа перевести лифт в режим «Перевозка пожарных подразделений» и использовать его для доставки личного состава и пожарно-технического вооружения на этаж ниже этажа пожара. Незадымляемые лестничные клетки . В домах 9 этажей и выше наиболее распространены клетки типа Н1 (с выходом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам). Конструктивные особенности таких лестничных клеток обеспечивают предотвращение попадания продуктов горения в лестничную клетку, обеспечивая безопасную эвакуацию людей с любого этажа. При площади квартир на этаже секции более 500 квадратных метров требуется устройство не менее двух эвакуационных выходов с этажа. В качестве такого выхода также могут использоваться противопожарные люки на лоджиях.

. В домах 9 этажей и выше наиболее распространены клетки типа Н1 (с выходом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам). Конструктивные особенности таких лестничных клеток обеспечивают предотвращение попадания продуктов горения в лестничную клетку, обеспечивая безопасную эвакуацию людей с любого этажа. В качестве такого выхода также могут использоваться противопожарные люки на лоджиях. Подъездные пути для пожарной техники. Для зданий высотой до 13 метров ширина проезда должна составить 3,5 метра, для зданий высотой от 13 до 46 метров – ширина 4,3 метра. Если здание выше 46 метров, ширина проезда должна составлять 6 метров. – С 1 января этого года вступили в силу новые Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые значительно ужесточили требования к эксплуатации подъездов и проездов к зданиям, – рассказывает Владимир Смирнов. – Запрещено использовать для стоянки автомобилей площадки и проезды для пожарной техники, кроме того, с 1 января вводится запрет на установку шлагбаумов, ворот, ограждений и других подобных технических средств на проездах и подъездах для пожарной техники, если не обеспечивается их автоматическое открывание при пожаре или ручное открывание при круглосуточном дежурстве персонала у места установки таких средств. За нарушение этих требований действующим законодательством предусмотрена административная ответственность.

Как пояснили "Облгазете" в департаменте государственного жилищного и строительного надзора области, все инженерно-технические и организационные мероприятия по пожарной безопасности должны быть отражены не только в проектной документации, но и качественно воплощены в жизнь. В противном случае застройщик не сможет получить документы о вводе дома в эксплуатацию.

Нарушения - при эксплуатации

К сожалению, постройка дома по всем правилам противопожарной безопасности – это ещё не гарантия того, что трагедии не случится. Причина – в несоблюдении, а то и игнорировании требований в ходе эксплуатации здания (в том числе со стороны самих жильцов).

МЧС по Свердловской области регулярно проводит плановые проверки и рейды. Их периодичность зависит от категории риска, присвоенной объекту (в каждом случае решение принимается индивидуально). Кроме того, сотрудники управления надзорной деятельности организуют внеплановые проверки при поступлении обращений от граждан и юридических лиц.

Вот типовые нарушения, которые находят специалисты: захламление путей эвакуации,

складирование горючих веществ и материалов в лестничных клетках,

неисправность систем внутреннего противопожарного водопровода и автоматической пожарной сигнализации,

а также это организация кладовок на лестничных клетках и в поэтажных коридорах.

Ещё одна распространённая проблема, с которой сталкиваются сотрудники МЧС, – заставленные машинами жильцов придомовые территории (тема нехватки парковочных мест в современных дворах достойна отдельного разговора). От подъезда к зданию зависит возможность размещения пожарных автоцистерн и установки пожарной автолестницы, которая является основным средством спасения для людей.

От себя добавим, что во многих домах свыше 9 этажей есть железные лестницы, которые расположены рядом с лоджиями или вовсе проходят через них сверху донизу. Часто новосёлы, беспокоясь о том, чтобы в их квартиру по этим лестницам не проникли посторонние люди, стараются их срезать или заварить люки.

Между тем Следствие по факту пожара в доме на Рассветной, 7 в Екатеринбурге продолжается. Параллельно идёт проверка действий пожарных, которую ведёт комиссия с участием специалистов из Москвы. Назвать точную причину пожара компетентные органы пока не готовы. В настоящий момент известно, что огонь вспыхнул, а удушливый чад начал распространяться из квартиры на втором этаже. Дом на Рассветной, 7 построен в 1982 году по типовому проекту I-447С-25/65 из двух сблокированных секций. Самое интересное, что этим проектом предусмотрена дополнительная незадымляемая эвакуационная лестница, однако имеется она не везде. В этом доме её нет – и желание сэкономить при строительстве было оплачено массовой гибелью людей. – Первый сигнал о пожаре в этом доме поступил из соседнего дома, – поделился первыми результатами расследования причин гибели людей на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения гордумы Екатеринбурга заместитель начальника пожарно-спасательного гарнизона города ГУ МЧС по Свердловской области Анатолий Бронников. – Дверь квартиры, где полыхал огонь, была открыта, и опасные факторы пожара стали стремительно распространяться по подъезду вверх. Предельно допустимая концентрация дыма наступает через 5–7 минут, в доме на Рассветной огонь свободно развивался минут 20, так что достаточно было сделать один-два вдоха, чтобы потерять сознание. Между тем, люди выскакивали из квартир в надежде вырваться на улицу и падали, наглотавшись ядовитого дыма. Скорее всего, по словам Анатолия Бронникова, в этом и была их ошибка. Однако многие из уцелевших говорят, что удушливый чад проникал в квартиры из подъезда и снаружи через окна и гнал людей наружу. – Мы рекомендуем жителям многоэтажек приобрести автономные пожарные извещатели, которые реагируют на задымление и издают громкий сигнал, а также самоспасатели, предназначенные для экстренной защиты органов дыхания и зрения, – объяснял во время одного из профилактических рейдов по жилым домам, которые сейчас проводит областное управление МЧС, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району Екатеринбурга Дмитрий Барышников. – Стоят они недорого, но значительно увеличивают шансы на спасение. Купить самоспасатели (подобие противогазов), а также огнетушители можно в магазинах по продаже противопожарного оборудования, через Интернет. Выбор там широкий, "Облгазета" проверила.

Опубликовано в в №020 от 05.02.2021.