Под Екатеринбургом за 60 миллионов продают загородный клуб

В Свердловской области на продажу выставили загородный клуб "Солнечный берег". За него просят 60 миллионов рублей.
Как говорится в объявлении, клуб расположен в 30 км от Екатеринбурга на берегу озера Исетское. Общая площадь участка составляет 100 соток. На территории находятся основной корпус с номерами вместимостью 72 человека, 3-этажный коттедж на 14 человек, банкетный зал, беседки на воде, мангальные зоны, русская баня.
Отмечается, что в клубе предоставляются услуги по семейному отдыху. Кроме того, там можно провести корпоратив или свадьбу.
"Выгодный готовый доходный бизнес", – заявляет продавец, не уточняя причину продажи загородного клуба.
Стоит отметить, что такой вариант обойдётся дешевле трёхзвёздочной гостиницы в Екатеринбурге. Как ранее писала "Облгазета", «Евротель Южный» в районе ЦПКиО им. Маяковского продают за 75 миллионов рублей.
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