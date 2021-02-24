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Экономика / Недвижимость
24 февраля 2021, 10:15

Под Екатеринбургом за 60 миллионов продают загородный клуб

загородный клуб "Солнечный берег"

Клуб расположен в 30 км от Екатеринбурга на берегу озера Исетское. Фото: объявление.

В Свердловской области на продажу выставили загородный клуб "Солнечный берег". За него просят 60 миллионов рублей.

Как говорится в объявлении, клуб расположен в 30 км от Екатеринбурга на берегу озера Исетское. Общая площадь участка составляет 100 соток. На территории находятся основной корпус с номерами вместимостью 72 человека, 3-этажный коттедж на 14 человек, банкетный зал, беседки на воде, мангальные зоны, русская баня.

Отмечается, что в клубе предоставляются услуги по семейному отдыху. Кроме того, там можно провести корпоратив или свадьбу.

"Выгодный готовый доходный бизнес", – заявляет продавец, не уточняя причину продажи загородного клуба.

Стоит отметить, что такой вариант обойдётся дешевле трёхзвёздочной гостиницы в Екатеринбурге. Как ранее писала "Облгазета", «Евротель Южный» в районе ЦПКиО им. Маяковского продают за 75 миллионов рублей.

О продаже отелей, санаториев, объектов культурного наследия в уральской столице и в других свердловских муниципалитетах смотрите тут.

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Областная газета Свердловской области

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