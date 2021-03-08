Кабмин РФ ужесточил требования к компаниям, выдающим ипотечные займы

Новый документ позволит не допустить на рынок недобросовестных предпринимателей и дополнительно обезопасить граждан. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое уточняет требования к организациям, которые выдают ипотечные займы. Новый документ позволит не допустить на рынок недобросовестных предпринимателей и дополнительно обезопасить граждан.

Сейчас кроме банков выдавать ипотечные кредиты могут и другие финансовые организации, включённые в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает АО "ДОМ.РФ". Согласно постановлению Правительства РФ от марта 2020 года, претендовать на включение в список могли те организации, которые к октябрю 2019 года выдали не менее 200 ипотечных займов.

Новым постановлением кабмин утвердил чёткий перечень кредитов, которые должны иметь организации в своём "портфолио". На счету компании должно быть не меньше 200 займов от 500 тыс. рублей, а минимальный срок кредита - 36 месяцев. При этом деньги необходимо было перечислить единовременно, говорится в документе, опубликованном на сайте Правительства.

Кроме того, размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную ставку по ипотекам более чем в два раза, а в договоре должно было быть прописано условие о страховании заложенного имущества. Отдельно уточняется, что за предоставление ложной информации компания исключается из перечня.

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